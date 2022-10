Paris Games Week 2022 : tout le programme de Nintendo

La Paris Games Week fait son grand retour cette année du 2 au 6 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. Nintendo y sera présent (HALL 1 A002) avec des tournois et de nombreuses animations sur un tas de titres multijoueurs dont Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo Switch Sports, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe et les vagues 1 et 2 de MK8 DX - Pass circuits additionnels​. De nombreuses bornes permettront aussi de jouer à des jeux solo notamment Bayonetta 3 ou encore Xenoblade Chronicles 3. Par ailleurs, le samedi 5 novembre aura lieu dans l'après midi sur la scène principale, la grande finale de la compétition officielle Splatoon 3 « Road to Paris Games Week ». Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous le communiqué de presse officiel qui détail le programme de Nintendo à la Paris Games Week 2022.

Des expériences de jeu variées attendent les visiteurs sur le stand via des bornes en accès libres, que ce soit pour jouer seul ou à plusieurs ! Outre les zones permettant d’essayer Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe, son Pass circuits additionnels ou encore Nintendo Switch Sports, des bornes permettront aux visiteurs de découvrir Bayonetta 3. L’implacable sorcière fait son grand retour pour le bonheur des fans de combats effrénés. Le nouvel épisode de cette série d’action pousse encore la démesure en permettant aux joueurs faisant face à des ennemis surdimensionnés, d’invoquer les démons de l’Enfer qui sèmeront la destruction et en leur proposant d’incarner Viola, une prometteuse apprentie sorcière. A présent découvrez ci-dessous la liste des jeux sur lesquels débutants et spécialistes peuvent s’affronter chaque jour dans des animations ou des tournois. Splatoon 3 : Préparez-vous à déverser des kilolitres d’encre dans ce troisième opus de la célèbre série de jeu de tir à la troisième personne signée Nintendo. Le travail d’équipe est primordial pour venir à bout de ses adversaires et triompher lors des tournois qui ont lieu chaque jour sur la scène. Participez aux tournois quotidiens avec vos proches ou faites alliance avec d’autres joueurs rencontrés sur place pour déverser un maximum d’encre sur le terrain et remporter la victoire. Après d’âpres sélections en ligne, la grande finale du championnat Splatoon 3 « Road to Paris Games Week » aura lieu lors du salon sur le stand Nintendo le samedi 5 novembre après-midi. Nintendo Switch Sports : accrochez votre Joy-con et affrontez vos proches dans 6 disciplines sportives. Football, Tennis, Volley, Badminton, Chambara ou Bowling, il y en a vraiment pour tous les goûts. Reproduisez les mouvements propres à chaque discipline et démontrez vos talents à tous les joueurs du salon en participant aux animations sur la grande scène du stand. Mario Strikers: Battle League Football : Découvrez le foot… sans les règles ! Lancez-vous dans des matchs rapides à 4 contre 4 et taclez sans vergogne pour marquer un maximum de buts. Choisissez vos joueurs, parmi la crème de la crème du Royaume Champignon ; qui de Mario, Bowser, Wario ou Peach sera votre meilleur buteur ? Passes lobées, tacles assassins, objets et tirs spéciaux sont les clés pour prendre le dessus sur vos adversaires. Vous voulez démontrer vos talents : rejoignez-nous lors de défis sur scène tous les jours ! Mario Kart 8 Deluxe : Pass circuits additionnels Il va vous falloir du sang froid pour arriver à la première place de ces nouveaux circuits car même les meilleurs ne sont pas à l’abri d’un retournement de situation. Bananes, éclairs ou carapaces en tout genre peuvent très vite vous mettre des bâtons dans les roues. 2 fois plus de circuits arriveront jusqu’à fin 2023 avec le Pass Circuits additionnels, de quoi pimenter la compétition lors des tournois sur ce jeu de courses survolté. 16 circuits sont déjà disponibles. Super Smash Bros. Ultimate : est riche d’une sélection de plus de 80 combattants venus de multiples univers du jeu vidéo. Le choix est donc large pour les visiteurs désireux de s’imposer comme les champions quotidiens des tournois. Pour se hisser tout en haut du tableau, une seule option : éjecter ses ennemis hors du terrain !

