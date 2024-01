Bonne Année ! Adieu 2023, bonjour 2024 ! Les vœux de la rédaction de Nintendo-Master

Hula-hup barabtruc ! Nous voilà en 2024. Comme l'année précédente, l'année 2023 a filé à la vitesse de l'éclair. A croire que la planète tourne de plus en plus vite ! Pour autant, l'année a été riche pour les fans de Nintendo et l'année prochaine s'annonce encore plus riche... Enfin, on l'espère ! Comme chaque année, on profite des premières minutes de l'année pour refaire le match de l'année précédente et vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année qui vient. Retrouvez ci-dessous, les vœux, les coups de cœurs et les coups de blues de quelques membres émérites de la rédaction de Nintendo-Master.

Bananier (c'est moi qui l'ai fait le premier) !

Pour moi, 2023 a été une belle année pour Nintendo. La Switch a eu droit à de "grosses" exclusivités comme The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ou encore Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon (qui est mon jeu coup de cœur de l'année, injustement oublié des cérémonies de remise de prix ("chouine") Rien que la bande-son est extraordinaire, vous pouvez en écouter un extrait en lisant cet article, en cliquant sur la vidéo ci-dessous). De plus, Nintendo s'est enfin lancé au cinéma avec Super Mario Bros. Le Film, un film d'animation très soigné bénéficiant d'une réalisation explosive, qui en annonce d'autres (à commencer par le film Zelda...) Comme SEGA avec Sonic (et ses autres licences) ou The Pokémon Company avec ses Pokémon,, il semble que Nintendo soit plus que jamais décidé à investir les marchés du divertissement mondial en ne se cantonnant plus à celui des jeux vidéo..

Mais si la perspective de construire la boutique de Tom Nook en LEGO ou de croquer un biscuit à tête de Mario est (plus ou moins) réjouissante, en tant que fan de Nintendo, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de découvrir de nouveaux jeux. Pour que Nintendo puisse créer des films, des parcs d'attraction et autres peluches super mignonnes, il lui faut de la matière. Et la matière première de Nintendo doit impérativement rester les jeux vidéo. Je pense que Nintendo en a conscience. La firme doit continuer à développer des jeux de qualité à même de faire frissonner nos petits cœurs de gamers et d'alimenter notre imaginaire (et nos souvenirs !)

De ce côté là, 2023 a indiscutablement été une bonne année même si, en y regardant de plus près, 2023 a finalement beaucoup ressemblé à 2017, l'année de lancement de la Switch qui avait vu la sortie de The Legend of Zelda Breath of The Wild, 1,2 Switch, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey. Sept ans plus tard, il est révélateur de retrouver quasiment le même casting avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Everybody 1-2-Switch!, Super Mario Bros. Wonder et la dernière vague du MK8 DX - Pass circuits additionnels, comme si rien n'avait changé depuis le premier jour...

C'est fou d'ailleurs de constater, que, dès sa première année de commercialisation, Nintendo avait posé les bases du succès de la Nintendo Switch, se contentant ensuite de les consolider et de les décliner d'une année sur l'autre. Nintendo semble avoir trouvé une formule gagnante ce qui, d'un côté, est rassurant et assure la sortie de grands jeux à rythme régulier, de l'autre est décevant car trop systématique et prévisible au point que des jeux aussi extraordinaires que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom finissent par décevoir certains joueurs.

On ne peut pas dire qu'avec la Switch, Nintendo ait cherché à surprendre et à prendre des risques. De nombreux hits de la console sont nés sur Wii U voire sur Wii comme Mario Kart 8, Splatoon ou Xenoblade. Mais 2023 marque peut-être aussi le point culminant de la Nintendo Switch, L'année qui boucle la boucle. Alors, attention, la Switch n'est pas morte et on peut s'attendre à ce que la console continue de se vendre encore quelques temps. Il n'en reste pas moins que les jeux annoncés sur Nintendo Switch en 2024 ne font pour l'instant pas franchement dans l'originalité puisqu'à part Princess Peach: Showtime!, tous les titres prévus sont des remakes d'anciens hits comme Another Code, Mario vs Donkey, Paper Mario, Luigi's Mansion 2...

Il semble évident que Nintendo prépare la suite... D'ailleurs, 2024 devrait vraisemblablement nous en apprendre plus sur la Nintendo SWITCH 2 (quel que soit son nom!) avec, pourquoi pas une sortie dans l'année. Mais à quoi va bien pouvoir ressembler cette nouvelle console ? A une Nintendo switch plus puissante ? Comment Nintendo va-t-il pouvoir réussir sa transition d'une console à l'autre sans perdre ses joueurs ?

Le défi est de taille surtout que Nintendo rate souvent ses transitions. Nintendo doit trouver le moyen de ne pas abandonner sa base de joueurs en recommençant tout à zéro, tout en ouvrant un nouveau chapitre de son histoire, en proposant malgré tout des nouveaux jeux, notamment de ses licences à succès, ceux que l'on attend à chaque nouvelle génération de console comme Mario Kart, Smash Bros, Animal Crossing... Rien que pour ça, j'ai hâte de vivre, je l'espère avec vous, cette année 2024 qui débute.

J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de tout mon cœur pour votre fidélité. Plus de 20 ans après sa création, si le site Nintendo-Master est toujours là, c'est principalement grâce à vous. Que vous veniez de temps en temps ou régulièrement, pour lire ou pour poster un commentaire, c'est vous qui nous donnez la force et la motivation de continuer et de nous surpasser malgré le temps qui passe et les difficultés.

C'est grâce à vous mais aussi, bien sûr, au dévouement des nombreux rédacteurs / rédactrices et testeurs / testeuses du site qui encore une fois, en 2023, n'ont pas chômé ! Le travail abattu est considérable avec la publication de près de 252 tests et de plus de 2700 articles ! .

Avec Ggvanrom et toute l'équipe, on s'évertue à vous offrir un contenu de qualité avec des articles quotidiens, des tests, des dossiers et différents événements à même de vous informer et d'entretenir la flamme de notre passion commune. Ce n'est pas facile tous les jours mais on veut croire qu'il y a encore de la place pour un site spécialisé dans l'actu Nintendo, indépendant et passionné (et génial) ! Je vous souhaite le meilleur pour 2024 et que cette année soit remplie de jeux, de joies, de paix et d'amour. Bonne année !

Comme beaucoup, je pense que 2023 a été une superbe année pour le jeu vidéo et pour la Nintendo Switch notamment, qui malgré ses 6 ans révolus continue de nous impressionner avec des sorties incroyables.

Histoire de changer des Zelda et Mario qui sont bien entendu exceptionnels, mon coup de cœur cette année ira à Atelier Ryza 3, un jeu qui a dépassé toutes les attentes pour être une vraie référence du RPG sur Nintendo Switch.

Quand au coup de gueule, il ira cette année à Pokémon Violet / Écarlate, toujours incapable de nous sortir un épisode principal sur Nintendo Switch qui ressemble à quelque chose malgré la thune que brasse la licence. Une véritable honte qui ternit un jeu qui recèle pourtant plein de qualités.

Aller, on va espérer que 2024 nous amène de bonnes nouvelles, et si l'annonce du successeur de la Switch est peut être un peu prématurée, on va prier pour des infos sur Metroid Prime 4 ! On y croit !

Je commence de plus en plus à croire nos anciens quand ils nous disent que passé 30 ans on ne voit pas les années défiler… 2023 touche à sa fin, et je n’ai pas vu passer cette année, entre changements professionnels et moult péripéties personnelles. Heureusement le jeu vidéo reste cette année encore mon loisir préféré pour me vider la tête. Bien que possédant une PS5 et une Nintendo Switch, c’est sur cette dernière que j’ai finalement passé le plus clair de mon temps. Bien qu’ayant un Backlog long comme le bras qui grossit à vu d’œil, j’ai plutôt passé l’année à rejouer encore et encore aux mêmes jeux, délaissant même certaines nouveautés. WarioWare: Move It!, Sea of Stars, Fae Farm, Pikmin 4, nombreux sont les jeux que je n’ai pas encore eu l’occasion de déballer pour en profiter par manque de temps, mais 2024 sera j’espère l’occasion de combler mon retard.

Fan de Zelda oblige, j’ai poncé The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom lors de sa sortie en mai dernier comme beaucoup d'entre-vous. Je me retrouve cependant dans le camps de ceux qui pensent « 6 ans d’attente pour ça ?!? ». Si en soit je n’ai rien contre une réutilisation de la map principale de BOTW, et que j’apprécie énormément de voir la reconstruction du Royaume d’Hyrule, une des grandes frustrations reste à mes yeux de ne pas participer / voir davantage la reconstruction dudit royaume. Couplé à ça le fait qu’on nous a refait le coup de la mécanique des souvenirs + la perte totale des tenues du jeu précédent que j’avais amélioré au maximum, j’avoue que le sel était immense. Heureusement on comblera ces lacunes par le retour de Ganondorf, et la mécanique de création d’objets qui a donné lieu à quelques excentricités de la part des joueurs les plus inventifs.

2023 a également été l’occasion de redécouvrir des classiques. Je note bien sûr un certain Super Mario RPG que je n’avais jamais fait avant la sortie de cette version remasterisée sur Nintendo Switch, et aussi Rune Factory 3 Special du côté de chez Marvelous. Baten Kaitos I & II HD Remaster a également été de la partie, mais quel dommage encore une fois que Bandai Namco n’ait pas fait l’effort d’une traduction pour le deuxième volet.

Pour 2024 je reste une nouvelle fois sur la réserve. Côté Nintendo je vais attendre patiemment Another Code: Recollection, ainsi que le remake de Paper Mario : La Porte Millénaire​. Si l’on exclue Princess Peach: Showtime!, c’est triste de voir que nous n’avons pas de nouvelles licences à proprement parler en visuel côté Nintendo. Peut-être que les cartouches sont conservées pour sa remplaçante ? Bientôt 7 années d’existence, il serait peut-être temps de passer à un hardware plus performant. Et qui sait, nos influenceurs francophones vont sûrement nous revendre les remakes de Wind Waker et de Twilight Princess sur cette nouvelle console dans les prochains jours…

En tous les cas, ne perdons pas de vue le fait que le jeu vidéo reste avant tout un loisir. Libre à chacun d’aimer ou de ne pas aimer tels ou tels titres, l’essentiel est de s’y retrouver, et de passer du bon temps sans avoir à critiquer les goûts de chacun. Je vous souhaite à tous une bonne année 2024, en vous souhaitant tout le meilleur et que vos rêves se concrétisent !