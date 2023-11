The Legend of Zelda, le film : c'est officiel - Nintendo annonce un film Zelda en prises de vues réelles

Longtemps objet de rumeurs (et de fantasmes), The Legend of Zelda, le film s'apprête enfin à devenir une réalité. C'est un communiqué officiel publié par Nintendo qui vient de l'annoncer. Produit à 50% par Nintendo et Arad Productions Inc, le film ne sera pas un long métrage d'animation mais bien un film en prises de vues réelles. Il sera réalisé par Wes Ball à qui l'on doit la série de films Le Labyrinthe. Petit détail savoureux, le film sera cofinancé et distribué dans le monde par Sony Pictures Entertainment Inc.

Pour le moment pas d'autres détails ni sur le casting ni sur la date de sortie du film mais nul doute que d'autres infos nous parviendront au fur et à mesure; En attendant, retrouvez ci-dessous la traduction du communiqué officiel et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire si un film Zelda en "live-action" vous intéresse en commentaires.

Début du développement d'un film live-action de The Legend of Zelda

Nintendo Co. (SIÈGE SOCIAL : Kyoto Minami-ku ; directeur représentatif et président : Shuntaro Furukawa, "Nintendo" ci-après) a annoncé aujourd'hui développer un film en prises de vues réelles de The Legend of Zelda.

Le film sera produit par Shigeru Miyamoto, directeur représentatif et membre de Nintendo, et Avi Arad, président d'Arad Productions Inc. qui a produit de nombreux films à grand succès.

Le film sera produit par Nintendo et Arad Productions Inc. et réalisé par Wes Ball. Le film sera cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment Inc. et financé à plus de 50 % par Nintendo. La distribution en salles du film sera assurée dans le monde entier par Sony Pictures Entertainment Inc.

En produisant elle-même des contenus visuels de sa propriété intellectuelle, Nintendo crée de nouvelles opportunités pour permettre à des personnes du monde entier d'accéder au monde du divertissement qu'elle a construit, par d'autres moyens que ses consoles de jeu dédiées.

En s'impliquant profondément dans la production de films dans le but de faire sourire tout le monde par le biais du divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les offrir au plus grand nombre.