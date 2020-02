Nintendo Switch : pas de pénurie en Europe ou aux Etats-Unis à cause du Coronavirus de Wuhan

Depuis quelques semaines , le monde traverse une crise sanitaire sans précédent suite à l'épidémie de coronavirus 2019n-CoV qui se propage de façon fulgurante depuis la ville chinoise de Wuhan et inquiète de plus en plus puisqu'il n'existe toujours pas de vaccin pour l'enrayer. Officiellement, depuis décembre dernier, près de 722 personnes sont mortes touchées par le virus (soit plus que l'épidémie de sras de 2002-2003 et cela malgré un taux de mortalité plus faible...) dont le médecin ayant été le premier à tirer le signal d'alarme et plus de 34 700 personnes ont été contaminées.

Désormais, toutes les régions du monde sont concernées et mobilisées pour enrayer l'épidémie et l'empêcher de devenir une pandémie incontrôlable. Evidemment les mesures de confinement les plus radicales concernent la Chine dont certaines régions sont coupées du monde mettant à mal l'économie du pays tout entier.

Nintendo qui a délocalisé une partie de la production en Chine a déjà confirmé être impacté par les effets de l'épidémie (voir ici). Cependant, si le Japon connait des pénuries de consoles et d'accessoires, via un communiqué publié par Kotaku, Nintendo a tenu à rassurer ses consommateurs occidentaux tout en assurant de son soutien toutes les personnes touchées par le virus. A priori pour le moment, cela ne concerne pas encore le marché américain et européen et il n'est pas prévu à ce stade de pénurie de Switch ou d 'accessoires

Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus nCoV 2019. Nintendo n'anticipe pas d'impact significatif sur notre chaîne d'approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et les accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées. Nous tenons à exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile

Alors attention, bien évidemment, comme on l'a déjà signalé dans les news précédentes