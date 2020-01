Nintendo Switch : la chaîne de production impactée en Chine par le coronavirus de Wuhan

A moins d'avoir vécu dans une grotte au cours des dernières semaines (et encore) vous êtes forcément au courant qu'une épidémie d'un mystérieux coronavirus frappe la Chine depuis l e début du mois de décembre dernier créant une crise sanitaire et une psychose dans le monde entier. Le coronavirus 2019n-CoV, appelé plus simplement le coronavirus de Wuhan a déjà infecté près de 8000 personnes dans le monde et, officiellement, à ce jour, 170 personnes en sont mortes. Lors d'une conférence de presse, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a confirmé que cette épidémie avait affecté de façon négative les chaînes de production de Nintendo Switch en Chine. Il faut savoir que pour endiguer l'épidémie certaines parties de la Chine ont été confinées mettant l'économie de tout le pays au ralenti...

Alors pour le moment, on ne sait pas trop quelle incidence cela peut entraîner et s'il faut s'attendre à des pénuries de Nintendo Switch dans un proche avenir (surtout si l'épidémie dure et/ou se propage) mais évidemment nous vous tiendrons au courant.

Source : Reuters