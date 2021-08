La Nintendo Switch s'est désormais vendue à 89,04 millions d'exemplaires dépassant les ventes mondiales de la Xbox 360 et de la PS3

Nintendo vient de publier son bilan financier. L'occasion de mettre à jour les ventes de ses consoles, et plus spécifiquement de la Nintendo Switch. Pour rappel, en mai dernier , la console a franchi la barre des 84 millions d'exemplaires suite à une année exceptionnelle, portée portée par la locomotive Animal Crossing : New Horizons. Depuis, la console s'est, en trois mois, vendue à 4,45 millions d'unités dont 1,14 million pour la Nintendo Switch Lite. Ainsi, le total des ventes de Nintendo Switch s'élève aujourd'hui à 89,04 millions de ventes surpassant celles de la GBA mais aussi celles de deux consoles emblématiques la PS3 (écoulée à 87.4 millions ) et la Xbox 360 (vendue à 86 millions ) La Wii ( 101.63 millions ), le Game Boy ( 118,69 exemplaires ) et la NDS ( 154,02 exemplaires ) sont les suivantes sur la liste... Cependant si les ventes sont très hautes, Nintendo note que par rapport à la même période l'année dernière, elles ont baissé de près de 21,7% . Cela montre à quel point le confinement et Animal Crossing : New Horizons ont eu un impact sur les ventes. On suivra avec attention la sortie de la Nintendo Switch OLED pour voir si cela redonnera un coup de fouet (ou pas) aux ventes...

Retrouvez ci-dessous le tableau des ventes de toutes les consoles Nintendo (au 30 juin 2021)

