Nintendo : des bénéfices en baisse mais des résultats qui restent solides

Après une année 2020 record, suite à la crise exceptionnelle que traverse la monde et qui, pendant un temps, a forcé une partie du monde à rester confiner, Nintendo redescend sur terre. Alors attention, vous pouvez ranger vos memes "Nintendo va mourir", la société japonaise va très bien d'autant plus que les perspectives sont bonnes avec la sortie de la Nintendo switch OLED et d'une poignée de titres très attendus par les joueurs. Pour autant, Nintendo ne change pas ses prévisions et compte toujours écouler Nintendo prévoit d'écouler 25,5 millions de Nintendo Switch au cours de l'année fiscale et Nintendo table sur un bénéfice important.

En attendant voici les chiffres du premier trimestre de l'année fiscale 2021-2022 commençant le 1er mai et se terminant le 31 juillet .

Ventes nettes : 322,6 milliards de yens soit plus ou moins 2, 48 milliards d'euros correspondant à une baisse de 9,9% par rapport à l'année précédente

soit plus ou moins correspondant à une baisse de par rapport à l'année précédente Bénéfice d'exploitation : 119,7 milliards de yens soit plus ou moins 920 millions d'euros correspondant à une baisse de 17,3% par rapport à l'année précédente

soit plus ou moins correspondant à une baisse de par rapport à l'année précédente Bénéfice net : 92,7 milliards de yens soit plus ou moins 714 millions d'euros correspondant à une baisse de 12,9% par rapport à l'année précédente

Voir aussi au sujet du bilan financier de Nintendo - Premier trimestre 2021-2022:

Source : Nintendolife