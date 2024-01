Nintendo travaillerait sur son propre service de streaming multimedia

On le sait, Nintendo veut devenir une vraie entreprise de divertissement de masse dépassant le cadre du marché des jeux vidéo. Dans cette optique, on découvre, grâce à Nash Weedle (spécialisé dans "l'analyse des fuites") que la société japonaise a déposé un brevet, chapeauté par Shigeru Miyamoto himself, de service de streaming multimédia qui serait une sorte de Nintendo Anime Channel mais avec plus de contenus différents. Cette "Nintendo TV" permettrait de voir des séries, des films, des making-offs, des sessions de gameplay, etc...

Si ce brevet n'indique en aucun cas que cette application verra bien le jour sur Nintendo Switch ou ailleurs, Necro du site Universo Nintendo a repéré une annonce d'emploi officielle de Nintendo of America suggérant que Nintendo travaille bien sur ce service prévu "sur des consoles massivement utilisées";

Description du poste / Ingénieur Logiciel - Technologies Multimédia (NTD) :

Concevoir et développer des logiciels pour prendre en charge les cas d'utilisation multimédia.

Développer de nouvelles fonctionnalités capables d’être déployées avec succès dans les consoles de jeux massivement utilisées.

Communiquer et collaborer efficacement avec d’autres ingénieurs.

Diriger les activités de développement de logiciels dans de petites équipes.

Alors, aurons nous droit à une nouvelle chaîne multimédia sur Nintendo SWITCH 2 (et Nintendo Switch) comme à la grande époque de la Wii ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi :

????Leak Express:

Nintendo, con Miyamoto a la cabeza, patenta un método para seleccionar y ordenar contenido audiovisual en streaming.



A destacar:

-Asignar el icono que tú quieras que represente el contenido.

-Sistema de checks para indicar lo que se ha visto completo o a medias pic.twitter.com/UJ0fRwtsG4 — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) January 12, 2024