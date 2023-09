Une Nintendo 3DS avec un écran AMOLED 1080p présentée au Tokyo Game Show 2023

Le Tokyo Game Show a débuté hier au Japon . L'occasion pour la société japonaise Tassei Denki, spécialisée dans le matériel informatique, de présenter quelques prototypes de consoles qui n'ont pas vocation à être commercialisées mais plutôt de donner une idée de ce que l'avenir pourrait nous réserver tout en mettant en avant l'inventivité et les capacités technologiques de la société.

En partant du constat que les appareils mobiles permettant de jouer à des jeux sont de plus en plus populaires, la société a imaginé différentes consoles qui pourraient faire tourner des jeux rétro et modernes avec une technologie de pointe. Ils ont notamment présenté une SEGA Saturn Mini utilisant la technologie FPGA (pour Field-Programmable Gate Array) ainsi qu'une Nintendo 3DS alimentée par un processeur Ryzen, disposant d'un double écran AMOLED 1080p de 6 pouces et exécutant des jeux 3DS ou PC en 90 Hz . Faut-il le préciser, ce prototype n'est pas officiel et n'a donc pas été approuvé par Nintendo. Il semblerait d'ailleurs que la console ait déjà disparu du fil d'actu Twitter de Tassei Denki...

Pour autant, c'est peut-être une idée qui fera son chemin, et qui sait ? Un jour, nos anciennes consoles renaîtront de leurs cendres tel un Phénix... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife