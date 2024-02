Pégases 2024 : liste des jeux nommés - Détails de la cérémonie célébrant les meilleurs jeux vidéo français

Le Jeudi 7 mars 2024 se déroulera la 5e Cérémonie des Pégases, à La Cigale, à Paris. La cérémonie sera retransmise en direct sur France.tv Slash avec cette année, un petit air de Game Awards puisque non seulement des prix seront décernés pour célébrer la crème de la crème de la production vidéoludique hexagonale, mais on nous promet aussi des annonces, des images exclusives mais aussi des "performances artistiques et humoristiques en l’honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde".

Par ailleurs, pour la première fois, les Pégases décerneront un Pégase d’honneur international à l’une des personnalités importantes de l’industrie mondiale du jeu vidéo.

En attendant de découvrir tout ceci en direct, nous vous invitons à prendre connaissance des différents nommés dans les différentes catégories.

Parmi les nommés (et nos favoris), on retrouve Chants of Sennaar, Dordogne, Headbangers: Rhythm Royale, Have A Nice Death ou encore Jusant et COCOON. On note que, contrairement à bon nombre de cérémonies, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard n'a pas été boycotté et se retrouve donc en lice pour le meilleur jeu étranger de l'année.

Alors, qui succédera à Stray et sera sacré jeu français de l'année ? Rendez-vous 7 mars 2024 pour le découvrir.

Détail des 16 catégories des Pégases 2024

EXCELLENCE VISUELLE

Dordogne (Focus Entertainment, UN JE NE SAIS QUOI / UMANIMATION)

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, Ubisoft Bordeaux(

Chants of Sennaar (Focus Entertainment ,Rundisc)

MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Headbangers: Rhythm Royale (Glee-cheese Studio)

Aliens: Dark Descent (Focus Entertainment, Tindalos Interactive)

Dragon Duelist (Sporty Peppers)

MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTUDIANT

A day with Mochi (Rubika Rubika )

INKESIS (Isart Digital)

SIKARIA : A SILENT HUNT (Isart Digital)

MEILLEUR UNIVERS SONORE

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft ,Ubisoft Bordeaux)

The Crew Motorfest (Ubisoft, Ivory Tower )

Jusant (Don't Nod Entertainment)

EXCELLENCE NARRATIVE

Soldats inconnus : Frères d'armes (Ubisoft, Ubisoft Montpellier / Old Skull Games)

The Wreck ( The Pixel Hunt)

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft ,Ubisoft Bordeaux)

MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE

Soldats inconnus : Frères d'armes (Ubisoft, Ubisoft Montpellier / Old Skull Games)

The Wreck (The Pixel Hun)

Mighty Quest Rogue Palace (Ubisoft, Ubisoft Mobile Paris Studio)

AU-DELÀ DU JEU VIDÉO

Soldats inconnus : Frères d'armes (Ubisoft, Ubisoft Montpellier / Old Skull Games)

Chants of Sennaar (Focus Entertainment, Rundisc)

The Wreck (The Pixel Hunt )

MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT

Chants of Sennaar (Focus Entertainment, Rundisc)

Dordogne (Focus Entertainment, UN JE NE SAIS QUOI / UMANIMATION)

Have a Nice Death (Magic Design Studios)

MEILLEUR GAME DESIGN

Chants of Sennaar (Focus Entertainment, Rundisc)

Jusant (Don't Nod Entertainment)

The Crew Motorfest (Ubisoft, Ivory Tower)

MEILLEUR SERVICE D'EXPLOITATION

The Crew Motorfest (Ubisoft, Ivory Tower)

Tales Up (Périple Studio)

Go Go Magnet (Oh Bibi)

MEILLEUR JEU VIDÉO

Chants of Sennaar (Focus Entertainment , Rundisc)

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft, Ubisoft Bordeaux)

Jusant (Don't Nod Entertainment )

MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE ÉTRANGER

Little Nightmares (Playdigious Alike Studio / Bandai Namco Europe)

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition (Gameloft)

Warcraft Rumble (Activision Blizzard)

MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT ÉTRANGER

COCOON (Annapurna Interactive, Geometric Interactive)

Party Animals (Source Technology, Recreate Games)

Born of Bread (Plug in Digital / Dear Villagers, WildArts Studio Inc.)

MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTRANGER

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

COCOON (Annapurna Interactive, Geometric Interactive)

Hogwarts Legacy: L'héritage de Poudlard (Warner Bros. Discovery, Avalanche Software)

MEILLEUR PREMIER JEU VIDÉO

En Garde! (Fireplace Games)

Dordogne (Focus Entertainment, UN JE NE SAIS QUOI / UMANIMATION)

Pâquerette Down the Bunburrows (Bunstack)

MEILLEURE ACCESSIBILITÉ