Immersion renouvelle son accord de licence avec Nintendo pour ses futurs produits

Immersion Corp. est une entreprise leader sur le marché des technologies haptiques qui permet de ressentir notamment le poids ou la pression d'un objet ou même la texture L'entreprise travaille déjà avec Nintendo depuis la Nintendo Switch. Par un communiqué officiel, on apprend que Nintendo et Immersion ont renouvelé leur partenariat permettant à Nintendo d'accéder aux technologie, brevets et produits d'Immersion.

Cependant, pour le moment les termes précis, le contenu et la durée de l'accord de licence n'a pas été révélé. Il faudra probablement attendre la sortie de la Nintendo SWITCH 2 pour le découvrir.

De nouveaux jeux Nintendo Switch annoncés en avril et une sortie lointaine pour la Switch 2

Source : Investing