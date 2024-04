La Playstation 2 voit ses ventes totales augmenter de 5 millions d'exemplaires alors que la Nintendo Switch tente de lui dérober le titre de console la plus vendue de tous les temps

Sortie en 2017 , la Nintendo Switch commence à accuser son âge. Cependant, elle continue toujours d'attirer de nouveaux joueurs avec pas moins de 15 millions de consoles supplémentaires vendues l'année dernière , portant son total, au 31 décembre 2023 , à 139,36 millions de consoles vendues dans le monde.

Alors, la Nintendo Switch va-t-elle réussir à rattraper la PS2 et ses 155 millions d'exemplaires et devenir ainsi la console la plus vendue de tous les temps ? L'exploit semble réalisable mais il faudra probablement plus d'une année pour le réussir surtout si les ventes de PS2 sont mises à jour et augmentent sensiblement.

C'est en tout cas ce qui semble se profiler si on en croit Jim Ryan qui, jusqu'à hier était le PDG de Playstation. Dans le dernier podcast officiel dédié à la Playstation, le jeune retraité a en effet indiqué que la Playstation 2 s'était désormais écoulée à 160 millions d'exemplaires dans le monde, soit 5 millions d'exemplaires de plus que le chiffre officiel.

Alors, est-ce une méprise ou une vraie mise à jour des chiffres de ventes de la console ? On peut penser que Jim Ryan maîtrise son sujet et sait de quoi il parle.

Pour mémoire, le total de 155 millions d'exemplaires date de 2012 et la PS2, sortie en 2000 , a cessé d'être produite en 2013 . On peut penser que depuis, elle a continué à se vendre et il n'est pas absurde de penser que 5 millions de PS2 supplémentaires ont trouvé preneur.

Si cela se confirme, la Nintendo Switch a plus de 20 millions de consoles à vendre pour devenir la console la plus vendue de tous les temps. Alors, pensez-vous que la console hybride de Nintendo finira par monter sur le haut du podium ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Source : Nintendolife