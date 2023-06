Nintendo Switch 2 : Nintendo pourrait prendre des mesures pour contrer les "scalpers" lors de la sortie de sa nouvelle console

Lors de la traditionnelle session de questions-réponses devant les investisseurs, faisant suite à la publication du bilan financier de Nintendo en mai dernier , un intervenant a interpellé le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa au sujet de la prochaine console de la firme et des "scalpers" (ces personnes qui achètent en masse différents produits qui tombent ensuite en rupture de stock, leur permettant de les revendre à des prix délirants). Nintendo va-t-il mettre en place des mesures pour éviter ces abus ? Shuntaro Furukawa a répondu que le plus important était "de produire et d'expédier des quantités pour satisfaire la demande des clients" mais qu'ensuite Nintendo pourrait examiner "s'il existe d'autres mesures possibles" pour éviter l'achat et la revente en gros. Nintendo pourrait notamment suivre l'exemple d'autres géants du secteur comme Sony qui a mis en place des ventes directes de PS5 à partir de leur site, après de gros problèmes de rupture de stocks et de prix délirants...

Session Questions-Réponses - mai 2023