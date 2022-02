Nintendo acquiert SRD Co. Ltd, un studio avec lequel Nintendo travaille depuis Donkey Kong et le premier Mario

Depuis quelques temps, les mastodontes du jeu vidéo font la course aux acquisitions de studio afin d'élargir leur communauté mais aussi de faire face à l'offensive annoncée des GAFAM sur le secteur. Ainsi dernièrement, après Bethesda Softworks et LinkedIn, Microsoft s'est offert le groupe Activision Blizzard King pour la somme record de 68,7 milliards de dollars et SONY a dévoré BUNGIE, le studio d'HALO et de Destiny. D'autres grosses acquisitions sont attendues avec des studios en ligne de mire comme Ubisoft par exemple. Si Nintendo a déjà fait savoir qu'il ne suivrait pas ses concurrents dans la surenchère des acquisitions, cela ne signifie pas pour autant que la firme ne va pas chercher à s'agrandir et à se consolider. L'important, selon président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, étant que toutes les personnes travaillant pour Nintendo, possèdent "l'ADN de Nintendo" . C'est dans cet esprit qu'il y a un an , Nintendo a fait l'acquisition du studio Next Level Games un studio développant exclusivement des jeux Nintendo depuis plusieurs années comme Luigi's Mansion 3 ou prochainement le nouveau Mario Strikers. Et c'est encore dans cet esprit que l'on apprend grâce au site Game Industry que Nintendo vient d'acquérir un studio partenaire de très longue date, SRD Co. Ltd.

Ce studio basé à Tokyo et dirigé par Toshihiko Nakago travaille avec Nintendo depuis le début des années 80 avec Donkey Kong et Super Mario Bros. et depuis 2005 , il travaille même quasiment exclusivement pour lui. Dernièrement, le studio était au générique de L'atelier du jeu vidéo. L'accord devrait être conclu le 1er avril prochain. Pour plus de détails, voir le communiqué de presse officiel.

Source : Gamesindustry