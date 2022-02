Après le rachat d'Activision par Microsoft et celui de Bungie par Sony, d'autres "grosses acquisitions" seraient en préparation

Depuis quelques temps, le monde des jeux vidéo subit des transformations majeures... Ainsi Microsoft s'est offert coup sur coup le studio Bethesda Softworks pour 7,5 milliards de dollars ainsi que le groupe Activision Blizzard King pour la somme record de... 68,7 milliards de dollars tandis que SONY vient d'absorber BUNGIE, le studio à l'origine de la licence Xbox par excellence HALO mais aussi de Destiny. Ces grosses acquisitions à répétition annoncent la volonté des principaux acteurs du secteur d'imposer leur suprématie en élargissant leur univers, leurs communautés et leurs domaines de compétence. Et ce n'est vraisemblablement pas fini. Jim Ryan, le boss de Sony Interactive Entertainment a déjà prévenu qu'il fallait s'attendre à d'autres acquisitions. Un point de vue partagé par Geoff Keighley, monsieur Game Awards, qui croit savoir que quelques gros contrats sont actuellement en phase finale de négociation...

Alors quels gros studios vont être mangés par Microsoft ou par Sony ? Les paris sont ouverts... En attendant, Nintendo ne semble pas concerné et regarde cela de loin d'un peu plus loin... Mais qui sait. Peut-être qu'un jour, il ne restera plus qu'une grande entité qui aura absorbé tous les autres.

En attendant d'autres développement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year!