Promotion - 75% sur Nintendo Switch - Notre sélection à petits prix

L'eShop de la Nintendo Switch a droit depuis aujourd'hui à une nouvelle offre promotionnelle permettant de récupérer près de 1000 jeux à - 75% . L'occasion de vous concocter une nouvelle liste de jeux actuellement à prix réduits sur Nintendo Switch pour vous aider à faire votre marché. Comme toujours, les jeux ont été choisis par rapport à leur qualité mais aussi parfois simplement à cause du prix qu'ils affichent ou du rabais qu'ils obtiennent. On vous a classé tout ça par catégorie de prix pour que vous puissiez choisir en fonction de vos finances sachant qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres titres en promo sur l'eShop. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos coups de cœur et vos bons plans en commentaires.

L'offre promotionnelle 1000 jeux à -75% se termine le 2 octobre à 23:59 (heure de Paris) mais attention tous les jeux en promo figurant sur cette page ne font pas partie de cette offre et nous vous invitons à vérifier les dates de fin de promotion pour chaque jeu.

En prime retrouvez les coups de cœur de la rédaction. Des jeux que l'on vous conseille, surtout à ce prix là !

Coup de cœur de ggvanrom :

Injustement boudé lors de sa sortie initiale par les joueurs malgré des critiques dithyrambiques, ce serait un immense gâchis de passer à côté de Okami HD à moins de 10€ sur Nintendo Switch. Entre son univers unique, ses personnages attachants, son gameplay et sa durée de vie, le jeu sera très largement amortis.

Coup de cœur de rifraff :

Si vous êtes en manque de Metroid Prime, ruez-vous sur ce pastiche délirant et hilarant. Dans l'espace personne ne vous entendra hurler de rire ! Plus de détails dans notre news spéciale

Sélection des jeux en promotion actuellement sur l'eShop de la Nintendo Switch :

MOINS DE 2€

Suicide Guy : 7,99 € 0,99 €

: 0,99 € Down in Bermuda : 19,99 € 0,99 €

: 0,99 € The Last Survey : 14,99 € 0,99 €

: 0,99 € Worms Rumble : 14,99 € 1,49 €

: 1,49 € My Brother Rabbit : 14,99 € 1,49 €

: 1,49 € LIMBO : 9,99 € 1,99 €

: 1,99 € Overcooked: Special Edition : 19,99 € 1,99 €

: 1,99 € INSIDE : 19,99 € 1,99 €

: 1,99 € SteamWorld Dig : 9,99 € 1,99 €

: 1,99 € Quiz : Coach Culturel : 14,99 € 1,99 €

: 14,99 € 1,99 € Jet Kave Adventure : 19,99 € 1,99 €

MOINS DE 5€

Panzer Dragoon: Remake : 24,99 € 2,49 €

: 2,49 € Metro 2033 Redux : 24,99 € 2,49 €

: 2,49 € Among Us : 4,29 € 3,21 €

: 3,21 € DRAGON QUEST : 4,99 € 3,24 €

: 3,24 € Detective Driver: Miami Files : 11,99 € 3,59 €

3,59 € Asterix & Obelix XXL 2 : 14,99 € 3,74 €

: 3,74 € Brothers: A Tale of Two Sons : 14,99 € 3,74 €

: 3,74 € Jotun: Valhalla Edition : 14,99 € 3,74 €

: 3,74 € UNO : 9,99 € 3,99 €

: 3,99 € Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry : 39,99 € 3,99 €

: 3,99 € PLANET ALPHA : 19,99 € 3,99 €

: 3,99 € SteamWorld Heist: Ultimate Edition : 19,99 € 3,99 €

: 3,99 € Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition : 19,99 € 3,99 €

: 3,99 € Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice : 39,99 € 3,99 €

: 3,99 € Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas : 14,99 € 4,94 €

: 4,94 € Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition : 14,99 € 4,94 €

: 4,94 € Bloodstained: Curse of the Moon : 9,99 € 4,99 €

: 4,99 € Metro: Last Light Redux : 24,99 € 4,99 €

: 4,99 € Child of Light Ultimate Edition : 19,99 € 4,99 €

: 4,99 € Harvest Life : 24,99 € 4,99 €

MOINS DE 10€

Gear.Club Unlimited 2 : 39,90 € 5,98 €

: 5,98 € Yooka-Laylee and the Impossible Lair : 29,99 € 5,99 €

: 5,99 € Worms W.M.D : 29,99 € 5,99 €

: 5,99 € Yooka-Laylee : 39,99 € 5,99 €*

: 5,99 €* SAINTS ROW THE THIRD - THE FULL PACKAGE : 39,99 € 5,99 €

: 5,99 € KILL la KILL - IF : 19,99 € 5,99 €

: 5,99 € What Remains of Edith Finch : 19,99 € 5,99 €

: 5,99 € SteamWorld Dig 2 : 19,99 € 5,99 €

: 5,99 € The Survivalists : 24,99 € 6,24 €

: 6,24 € Overcooked! 2 : 16,99 € 6,79 €

: 6,79 € Journey to the Savage Planet : 29,99 € 7,49 €

: 7,49 € FINAL FANTASY VII : 15,99 € 7,99 €

: 7,99 € Moving Out : 24,99 € 6,24 €

: 6,24 € Saints Row IV: Re-Elected : 39,99 € 7,99 €

: 7,99 € Mega Man X Legacy Collection : 19,99 € 7,99 €

: 7,99 € Portal Knights : 19,99 € 7,99 €

: 7,99 € Child of Light & Soldats Inconnus - MdlGG Bundle : 34,99 € 8,74 €

: 8,74 € SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech : 24,99 € 8,74 €

: 8,74 € Aragami : Shadow Edition : 29,99 € 8,99 €

: 8,99 € Sid Meier's Civilization VI : 29,99 € 8,99 €

: 8,99 € DEAD OR SCHOOL : 29,99 € 8,99 €

: 8,99 € Dragon's Dogma: Dark Arisen : 29,99 € 9,89 €

: 9,89 € Mega Man 11 : 29,99 € 9,89 €

: 9,89 € Monopoly pour Nintendo Switch : 39,99 € 9,99 €

: 9,99 € ŌKAMI HD : 19,99 € 9,99 €

: 9,99 € No More Heroes : 19,99 € 9,99 €

: 9,99 € CAPCOM BEAT 'EM UP BUNDLE : 19,99 € 9,99 €*

: 9,99 €* Borderlands: The Handsome Collection : 39,99 € 9,99 €

: 9,99 € Sonic Mania : 19,99 € 9,99 €

: 9,99 € Sonic Forces : 39,99 € 9,99 €

: 9,99 € Assassin's Creed III Remastered : 39,99 € 9,99 €

: 9,99 € Rayman Legends: Definitive Edition : 39,99 € 9,99 €

: 9,99 € FINAL FANTASY VIII Remastered : 19,99 € 9,99 €

: 9,99 € Nickelodeon All-Star Brawl : 49,99 € 9,99 €

: 9,99 € Oddworld: New 'n' Tasty : 29,99 € 9,99 €

: 9,99 € Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues : 39,99 € 9,99 €

: 9,99 € Cities: Skylines - Nintendo Switch Edition : 39,99 € 9,99 €

: 9,99 € BioShock: The Collection : 49,99 € 9,99 €

: 9,99 € DOOM : 39,99 € 9,99 €

MOINS DE 15€

FINAL FANTASY IX : 20,99 € 10,49 €

: 10,49 € Street Fighter 30th Anniversary Collection : 29,99 € 11,99 €

: 11,99 € FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD : 29,99 € 11,99 €

: 11,99 € Ghostrunner : 29,99 € 11,99 €

: 11,99 € FINAL FANTASY® CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 29,99 € 11,99 €

: 11,99 € LEGO City Undercover : 59,99 € 11,99 €

: 11,99 € Streets of Rage 4 : 24,99 € 12,49 €

: 12,49 € Life is Strange: True Colors : À partir de: 12,99 €

: À partir de: 12,99 € TY the Tasmanian Tiger HD : 27,99 € 13,99 €

: 13,99 € Castlevania Advance Collection : 19,99 € 13,99 €*

: 13,99 €* Starlink: Battle for Atlas : 79,99 € 14,39 €

: 14,39 € Catherine: Full Body : 49,99 € 14,99 €

: 14,99 € Mortal Kombat 11 : 49,99 € 14,99 €

: 14,99 € Hades : 24,99 € 14,99 €

: 14,99 € Assassin’s Creed: The Rebel Collection : 49,99 € 14,99 €

: 14,99 € DOOM Eternal : 29,99 € 14,99 €

Terraria : 29,99 € 14,99 €

: 14,99 € Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 29,99 € 14,99 €

: 14,99 € South Park: L’Annale du Destin : 59,99 € 14,99 €

MOINS DE 20€

WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA : 39,99 € 15,99 €

: 15,99 € LEGO Harry Potter Collection : 39,99 € 15,99 €

: 15,99 € LEGO Marvel Super Heroes : 39,99 € 16,79 €

: 16,79 € Harvest Moon: Lumière d'espoir Edition Spéciale : 39,99 € 17,99 €

: 17,99 € Rune Factory 4 Special : 29,99 € 17,99 €

: 17,99 € IMMORTALS FENYX RISING : 59,99 € 19,79 €

: 19,79 € Ghosts 'n Goblins Resurrection : 29,99 € 19,79 €

: 19,79 € Diablo II: Resurrected : 39,99 € 19,99 €

: 19,99 € HOT WHEELS UNLEASHED : 49,99 € 19,99 €

: 19,99 € Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 24,99 € 19,99 €

: 19,99 € STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town : 39,99 € 19,99 €

: 19,99 € Spyro Reignited Trilogy : 39,99 € 19,99 €

: 19,99 € Just Dance 2021 : 59,99 € 19,79 €

MOINS DE 30€