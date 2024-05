Après le film Super Mario, Nintendo pourrait faire des séries animées

Suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo, son président, Shuntaro Furukawa s'est prêté à la traditionnelle session de questions-réponses avec les investisseurs. A cette occasion, l'un des actionnaires a interpellé le président sur la possibilité de créer des séries animées Nintendo pour populariser la marque.

Super Mario Bros. Le Film a atteint tout ces objectifs notamment en permettant à des personnes qui jusqu'à présent ne jouaient pas de se tourner vers la Nintendo Switch; mais réaliser un long métrage prend du temps. Le prochain film Super Mario est (pour le moment) prévu en 2026. Quant à The Legend of ZELDA, le film, la production en est à ses débuts. Une série animée pourrait peut-être être plus rapide à produire...

Sans confirmer quoique ce soit, Shuntaro Furukawa a rappelé que Nintendo possédait son propre studio d'animation CG, Nintendo Pictures et travaillait actuellement "sur diverses initiatives dans le domaine du contenu visuel, et pas seulement sur des longs métrages". Il faudra néanmoins patienter avant de découvrir de quoi il s'agit,

Retrouvez ci-dessous la traduction de la question et de la réponse de Shuntaro Furukawa

Dans les résultats financiers de l'année dernière, les ventes unitaires ont diminué à la fois pour le matériel et les logiciels, mais nous avons réussi à maintenir la dynamique de l'activité globale grâce à des initiatives visant à augmenter le nombre de personnes ayant accès à la propriété intellectuelle de Nintendo. Bien que la dépréciation relative du yen ait également joué un rôle, nous estimons que le film a eu un impact majeur en arrière-plan sur l'augmentation des revenus et des bénéfices au final.

Du point de vue de l'élargissement du nombre de personnes ayant accès à la propriété intellectuelle de Nintendo, le film a joué un rôle plus important que son effet sur les bénéfices. Bien que le film Super Mario Bros. ne soit plus à l'affiche, il a été visionné par un nombre croissant de personnes par le biais de services de streaming vidéo et d'autres médias. Nous reconnaissons que les films sont un moyen très efficace de susciter l'intérêt pour les jeux Nintendo, et nous continuerons à travailler sur la production de films à l'avenir, comme nous l'avons déjà annoncé. En outre, Nintendo Pictures Co., Ltd, dont nous avons fait une filiale en 2022, travaille sur diverses initiatives dans le domaine du contenu visuel, et pas seulement sur des longs métrages. Comme pour le développement de jeux, notre politique de base en matière de contenu visuel est de faire des annonces lorsque nous sommes convaincus d'avoir créé quelque chose d'amusant. En d'autres termes, au fur et à mesure que les équipes créatives procèdent par essais et erreurs, nous ferons d'autres annonces lorsque nous aurons quelque chose de nouveau à partager.