Brian Tyler vient de commencer l'enregistrement de la musique de Super Mario Bros. le Film et dévoile une partition

Le 6 octobre dernier , Nintendo a enfin présenté les premières images du film Super Mario lors d'un Nintendo Direct spécial (que vous pouvez voir et revoir ici.) A cette occasion, Chris Meledandri et Shigeru Miyamoto ont partagé quelques informations précieuses notamment qu'il ne restait que quelques jours avant que la phase dédiée à l'animation ne soit terminée mais aussi que le compositeur du film, Brian Tyler, allait entrer en studio quatorze jours plus tard... Et justement, on y est. Sur son compte Instagram, le compositeur a partagé sa joie de se retrouver avec un orchestre et une chorale pour enregistrer la musique de Super Mario Bros. Le Film. S'il faudra patienter encore un peu avant d'entendre les premières notes, Brian Tyler a aussi posté une photo de la partition du morceau "Mario Suite Part 3" que nous vous invitons à découvrir sur cette page.

Pour info, sachez que si Brian Tyler n'était jusqu'à présent pas vraiment connu du grand public, cela fait près de 25 ans qu'il compose pour des films, des séries et même des jeux vidéo. Il a déjà été nommé lors de nombreuses cérémonies et a même reçu divers prix notamment pour sa partition du jeu mobile, Assassin's Creed Identity (à écouter ici.) Ainsi, forcément, vous avez déjà du entendre sa musique dans un film ou dans un jeu. Quoiqu'il en soit, son implication dans Super Mario Bros. Le Film est une sorte de consécration qui devrait lui permettre de rencontrer enfin le grand public. En espérant, évidemment qu'il soit à la hauteur des attentes...

Pour être complet, retrouvez les titres de quelques films, jeux et séries dont la BO a été composée par Brian Tyler :

Films :

Dragonball Evolution

Aliens vs. Predator: Requiem

Iron Man 3

Escape Game (1&2)

Wedding Nightmare

Thor : Le Monde des ténèbres

Scream (version 2022)

Tic et Tac, les rangers du risque

Séries et mini-séries :

Star Trek: Enterprise

Sleepy Hollow

Les Enfants de Dune

Yellowstone

Magnum (reboot de 2018)

La Créature du Marais

Jeux Vidéo :

Call of Duty: Modern Warfare 3

Far Cry 3

Lost Ark

Assassin's Creed IV Black Flag

Assassin's Creed Identity (mobile)

Notez que Brian Tyler a aussi composé l'hymne officiel (depuis 2018 ) de la Formule 1 dont vous pouvez avoir un aperçu ICI. Pour plus de musiques de Brian Tyler, rendez-vous sur Spotify.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film sortira en salles en France le 29 mars 2023 . Plus d'infos sur le film avec notre news spéciale.

