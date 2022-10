Super Mario Bros. Le Film : l'affrontement Bowser contre le Roi Pingouin recréé dans Super Mario 64

Nintendo et Illumination ont fait monter la hype au maximum autour du film Super Mario Bros. Le Film après le Nintendo Direct spécial diffusé hier (voir tous les détails dans notre news spéciale.) A cette occasion, nous avons enfin pu découvrir les premières images du film grâce à un court trailer qui a littéralement fait sensation notamment grâce à son introduction montrant un affrontement spectaculaire entre Bowser et un intrépide roi des pingouins ! Une séquence, déjà culte, qui a, évidemment inspiré de nombreux fans à commencer par un animateur 3D nommé Coda qui a eu l'idée de la refaire (en partie) version Super Mario 64. Retrouvez là dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

Voir aussi :

,