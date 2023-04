Super Mario Bros. Le Film déjà victime de Review Bombing ?

Qu'est-ce qui différencie une bonne critique d'une mauvaise critique ? Une question au demeurant simple, et qui pourtant divise toujours autant, quels que soient le secteur ciblé. A moins d'être resté bloqué dans une grotte ces derniers mois, vous savez surement que c'est ce mercredi 5 avril que Super Mario Bros. Le Film sort dans les salles obscures françaises. Alors que nous avons pu découvrir le film en avant première, notre avis sur le film sera très rapidement mis en ligne.

Alors qu'une bonne partie des critiques US et francophones sont plutôt positives, voire même dithyrambique concernant le film d'animation signé Illumination, nous découvrons avec étonnement les premières notes du film sur Rotten Tomatoes, avec une moyenne affichée à 56% à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le site The Telegraph va jusqu'à le qualifier comme étant pire que le Live Action de 1993.

Si il est certains que les goûts et les couleurs sont propres à chacun, certains voient en cette successions de premières mauvaises notes un review bombing contre le studio Illumination, ou encore l'acteur Chris Pratt dont le rôle dans la "peau" de Mario suscite des avis très contrastés Outre-Atlantique. Quoiqu'il en soit, le meilleur moyen de vous faire votre propre avis sera de vous rendre dans les salles obscures dès aujourd'hui. Et pour ceux qui le souhaitent, notre critique du film arrive très bientôt dans nos colonnes.

