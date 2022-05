Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Ubisoft confirme la sortie du jeu avant le printemps 2023

2022 est déjà une belle année pour la Nintendo Switch, entre les jeux déjà sortis et ceux à venir (voir notre liste non exhaustive ICI.) Parmi les jeux prévus dans les jours et semaines à venir, on peut citer pêle-mêle Mario Strikers: Battle League Football, Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Warriors: Three Hopes​, Splatoon 3 ou encore Pokémon Écarlate / Violet. Il y a aussi Bayonetta 3 et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, deux jeux annoncés pour 2022 mais dont on a pas de nouvelles depuis pas mal de temps... Récemment, Nintendo a malgré tout, reconfirmé leur arrivée cette année via son calendrier de sortie. Pour autant, nous n'avons pas encore de date de sortie précise et on espère avoir des nouvelles très prochainement.

En ce qui concerne Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, Ubisoft vient de confirmer dans son dernier bilan financier que le jeu faisait partie des "titres premium" prévus pour l'année fiscale en cours , c'est à dire qui sortiront avant la fin mars 2023. On espère évidemment que le jeu sortira avant, et surtout bien en 2022 comme prévu. Cependant, il faut noter que Nintendo a décalé la sortie du film Super Mario Bros. qui aurait du être l'événement de la fin d'année ... Alors, à priori, le jeu et le film n'ont pas de lien direct mais si le film était sorti comme prévu, forcément, chacun aurait profité de la dynamique de l'autre... Par ailleurs, jusqu'à il y a peu, Nintendo comptait sortir cette année la suite de Zelda Breath of The Wild, finalement décalée au printemps 2023. Là encore, on serait tenté de dire que cela n'a rien à voir sauf que l'on a toujours pensé que ce nouveau Zelda ne pouvait sortir qu'accompagné par un nouvelle console. Certes, ce n'est qu'une supposition mais plus le temps passe, plus elle devient crédible (encore un ou deux reports, et plus personne n'aura de doutes !) Après, est-ce que Nintendo comptait sortir cette nouvelle console dès cette année , et pour X raisons (Zelda ou autres) a finalement modifié ses plans ? Ou, au contraire, est-ce que Nintendo a préféré reporter la sortie de Zelda de façon à ce qu'elle coïncide avec le lancement d'une Nintendo Switch 2 ? Evidemment, on n'en sait rien mais dans un cas comme dans l'autre, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope pourrait très bien suivre le mouvement et être "reporté" à son tour pour être présent au lancement de la nouvelle console.

En même temps, avec le report de Zelda, à l'heure actuelle la fin d'année sur Nintendo Switch est finalement assez floue. On se rend compte d'ailleurs à quel point Nintendo tâtonne et avance ses pions un par un, au fur et à mesure. A part Pokémon Écarlate / Violet, on ne sait pour l'instant pas quels seront les jeux stars qui sortiront spécialement pour les fêtes. Il est évident qu'il y aura des annonces (on espère un Zelda...) mais cela pourrait aussi être l'occasion pour Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope de se faire une jolie place au pied des sapins ...

Généralement en juin , chaque année, se tient l'E3 (le grand salon américain des jeux vidéo) ce qui permet aux éditeurs de présenter leurs jeux de fin d'année au monde entier. C'est le cas de Nintendo mais aussi d'Ubisoft. Malgré l'annulation de l'évènement cette année, on espère que Nintendo et Ubisoft ne nous feront pas trop languir. On a hâte de découvrir Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope qui pour le moment reste attendu en 2022 .

Pour 2022-23, nous espérons retrouver une croissance significative du chiffre d'affaires. Elle sera principalement tirée par une gamme diversifiée de jeux premium, notamment Avatar : Frontiers of Pandora, Mario + The lapins Crétins : Sparks of Hope et Skull & Bones. , ainsi que d'autres titres passionnants. Cette croissance bénéficiera également de nos versions gratuites, en particulier celles basées sur nos plus grandes adresses IP.

Source : Nintendolife