En lançant les Trading Cards Super Mario, Panini annonce un nouveau jeu Super Mario en 2022

Pour sa première collaboration avec Nintendo (si on oublie l'album Kid Icarus), le groupe Panini lance une super collection de cartes à collectionner sur l'univers de Super Mario- voir détails ICI. L'occasion pour la maison d'édition italienne de rappeler que 2022 sera une grande année pour Mario avec la sortie du film d'animation Super Mario mais aussi d'un nouveau jeu !

2022 sera une grande année pour le célèbre plombier : un nouveau jeu et un film en fin d’année au cinéma !

Alors certes, Mario sera bientôt de retour dans Mario Strikers: Battle League Football mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit peut-être d'autre chose. Généralement les grands films d'animation ont souvent droit à leur adaptation vidéoludique. Ce serait un comble si Super Mario, le Film y échappait... En même temps, Nintendo ne fait jamais vraiment les choses comme les autres et pourrait très bien sortir un jeu Super Mario totalement différent... Alors que la sortie de la suite de Zelda Breath of The Wild initialement prévue cette année a été reportée au printemps de l'année prochaine, est-il possible qu'un nouveau jeu Super Mario débarque pour les fêtes ? Un Super Mario Le film : Le jeu par exemple ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Panini