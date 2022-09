Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est un jeu solo uniquement et n'inclut pas de modes multijoueurs

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope prépare doucement mais sûrement sa sortie, prévue le mois prochain sur Nintendo Switch. Petit à petit, on commence à avoir une vision un peu plus claire de ce qui nous attends. Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est un jeu dans lequel l'exploration joue une part importante et si les combats au tour par tour sont toujours de la partie, ils sont désormais en temps réel. C'est à dire que l'action ne se fige plus dans ces moments-là, laissant les personnages libres de leurs mouvements. Autant dire que contrairement au jeu précédent, tout entier construit autour des combats, Sparks of Hopeest un grand jeu "d'aventure tactique" dont l'intrigue tient une place importante. A l'occasion d'une interview avec le site Nintendo Everything, Quentin Correggi, producteur associé du jeu, a expliqué a quel point le titre était "beaucoup plus ambitieux" mais surtout qu'il se concentrait sur "l'expérience solo qui est au cœur du jeu". D'ailleurs, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope ne propose pas de mode deux joueurs. C'est un titre 100% solo. Pour mémoire, Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle proposait un code coopération en local et même, suite à une mise à jour, un mode VS. Lorsqu'on connait un peu les jeux vidéo, il n'est pas exclu qu'un jour un tel mode fasse son apparition dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope mais, à priori, il n'est pas à l'ordre du jour. Qu'on se le dise, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est un jeu d'aventure pour un joueur uniquement.

Déclaration de Quentin Correggi, producteur associé sur Sparks of Hope (source : Nintendo Everything ) :

Alors, non, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sera exclusivement une expérience solo. Et je peux expliquer pourquoi un peu plus en détail. Quand on construit un projet aussi ambitieux- parce qu'encore une fois, sur chaque pilier on a décidé d'être beaucoup plus ambitieux que dans Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, il est important de 'choisir son combat' d'une certaine manière, ce qui est bien parce que nous construisons également un jeu tactique sur les combats ! Mais pour nous, il était vraiment important de concentrer autant que possible les efforts sur l'expérience solo qui est au cœur du jeu. Et il était beaucoup plus facile et plus efficace de concentrer toute l'équipe sur l'offre de la meilleure expérience possible. Alors oui, une expérience 100 % solo pour Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope.