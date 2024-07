Davide Soliani, le directeur créatif des Mario + The Lapins Crétins quitte Ubisoft

Davide Soliani, le directeur créatif de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle et de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'il quittait Ubisoft, après près de 25 ans passés à travailler pour le studio dont 11 avec Nintendo.

Une page se tourne donc pour Davide Soliani qui se lance dans "une nouvelle aventure" même si pour le moment il 'ne peut pas en dire plus"...

LIRE AUSSI : ​Interview de Xavier Manzanarès, lead producer sur MARIO + THE LAPINS CRETINS - SPARKS OF HOPE

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

>LIRE NOTRE TEST DE MARIO + THE LAPINS CRETINS : SPARKS OF HOPE SUR NINTENDO SWITCH<

,

,Et toujours :

Hi all folks. After 25 years, 11 of which beautifully spent working with Nintendo on Mario+Rabbids along the company of our incredible community of players, I have decided to leave Ubisoft to embark on a new adventure. I can't say more now. Thanks a lot for everything, truly ????❤️ pic.twitter.com/nafgBC2bu8