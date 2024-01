Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est sorti en octobre 2022 sur Nintendo Switch. Suite ambitieuse de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, le jeu a globalement été plutôt bien reçu par la presse et, on vous le conseille d'ailleurs chaleureusement. Extrêmement bien réalisé, bourré de petits détails, de fantaisie et d'humour, le titre d'Ubisoft est une petite merveille qui ajoute une grosse louche d'aventure et d'exploration au jeu de rôle tactique au tour par tour.

Jusqu'à présent, nous pensions que le jeu avait sous-performé, Ubisoft ayant déclaré que ses ventes étaient décevantes...

Cependant, aujourd'hui, plus d'un an après sa sortie , on apprend grâce au site VGC que Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope se serait finalement vendu à près de trois millions d'exemplaires dans le monde , ce qui le rapprocherait des ventes initiales du jeu original qui à terme avait pu compter sur près de 10 millions de joueurs .

Alors, attention, ces chiffres ne sont pas officiels et ils n'ont pas été confirmés par Ubisoft. Il faut donc les prendre avec prudence, même s'ils proviennent d'un site dit "sérieux". On sait néanmoins qu'Ubisoft a toujours pensé que le titre allait se vendre sur la durée et que son faux départ n'augurait en rien de son échec à l'arrivée. Un season pass incluant différents DLC dont le dernier avec Rayman a sans doute aussi permis au jeu de rester en haut de l'affiche et de rameuter de nouveaux joueurs. Par ailleurs, Ubisoft envisage une "mise à jour" du jeu lors de la sortie de la Nintendo SWITCH 2... Autant dire que le jeu n'a pas dit son dernier mot.

On espère avoir des chiffres officiels très prochainement. Evidemment, on vous tiendra au courant.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Videogameschronicle