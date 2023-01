Ubisoft déçu par les "sous performances" de Just Dance 2023 et de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

On s'en doutait (en ne voyant pas le jeu dans les différents top des meilleures ventes...) mais cela semble se confirmer. Dans une mise à jour récente du dernier bilan financier d'Ubisoft, Yves Guillemot le co-fondateur et PDG de la célèbre entreprise française a exprimé "sa surprise" et sa déception devant les ventes de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope qui visiblement n'ont pas été à la hauteur des attentes. Sans rentrer dans le détail des chiffres, Yves Guillemot a simplement expliqué que le jeu avait carrément "sous performé". Une sous performance relevée aussi avec le dernier Just Dance et, à priori aussi avec d'autres jeux Ubisoft sortis en 2022. Pour tenter d'expliquer ces mauvais résultats, Yves Guillemot a mis en avant "une dynamique de marché contrastée alors que l'industrie continue de se tourner vers les méga-marques et les jeux de service en direct, dans un contexte de détérioration des conditions économiques affectant les dépenses des consommateurs.".

C'est en tout cas une vraie déception pour Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope qui est clairement un très bon jeu mais qui n'a sûrement pas été correctement ciblé et n'a pas eu droit aussi aux campagnes de promotion adéquates qui auraient pu présenter le jeu au delà du cercle des initiés. Alors qu'en 2022 , aucun grand jeu Mario (ni Zelda) n'est sorti sur Nintendo Switch, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope avait réellement un boulevard pour s'imposer comme le Mario de l'année sur Switch.

Quant à Just Dance, si la lassitude a pu entrer en ligne de compte après 14 épisodes en 14 ans (sans parler des éditions spéciales), la nouvelle présentation du jeu, noyant les 40 nouveaux titres , au milieu d'autres nécessitant un abonnement (qu'on nous presse à prendre) n'a pas du aider non plus... Peut-être serait-il temps de vraiment revoir le concept.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus de détails dans notre article spécial

