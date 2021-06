Mario + Rabbids Sparks of Hope livre des tonnes d'informations dans une interview

Dans une récente interview pour le site italien multiplayer.it, le réalisateur (italien lui aussi) Davide Soliani et la productrice de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope Cristinia Nava ont donné quelques détails sur le jeu et sur son développement.

Parmi ces nouvelles informations :

L'équipe de développement de ce second épisode est trois fois plus large que celle du premier en comptant pas moins d'une centaine de personnes différentes travaillant sur le jeu.

Avec l'augmentation drastique de l'équipe de développement, le scope et l'impact attendu de cette suite sont eux aussi multipliés par trois.

La composition de l'équipe n'a pas de limites cette fois-ci, vous pourrez utiliser uniquement es Lapins Crétins ou uniquement des personnages issus de l'univers Mario si vous le souhaitez.

De base l'idée d'une suite provient des multiples demandes et suggestions de fans que l'équipe a pris très au sérieux.

Le joueur n'aura aucune limite dans ses possibilités de mouvements (c'est d'ailleurs visible dans la bande-annonce de gameplay de l' E3 2021 )

) La caméra sera libre et non pas fixe.

L'exploration sera moins linéaire entre les combats mais le jeu n'est pas un monde ouvert.