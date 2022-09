Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope nous conte son histoire dans un nouveau trailer

Fruit de l'alliance entre Nintendo et Ubisoft, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est le prochain gros titre de la Nintendo Switch à paraître le 20 octobre 2022. Se présentant comme un jeu de stratégie, le titre a réussi a mêler l'univers de Mario à celui des Lapins Crétins pour donner un mélange drôle, technique, mais paradoxalement accessible à tous. En attendant les quelques jours qui nous séparent de sa sortie, nous vous laissons découvrir le dernier trailer français du jeu faisant un topo sur l'histoire qui nous attend.

Faites équipe avec Mario, Luigi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Sparks. Partez à la découverte de planètes à travers la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets et prendre part à des quêtes passionnantes ! Constituez votre équipe de rêve avec trois héros à choisir parmi neuf personnages éclectiques.

Affrontez de tout nouveaux boss ainsi que des ennemis bien connus, dans toute la galaxie.

Sauvez les mystérieux Sparks à travers la galaxie qui vous donneront des pouvoirs spéciaux pour vous aider dans vos combats.

Utilisez les compétences de vos héros, foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés et dissimulez-vous derrière des abris tout en restant stratégique.

Pour rappel, notre preview du jeu est également disponible juste-ici.