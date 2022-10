Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope dévoile une superbe bande-annonce cinématique

Après avoir annoncé la fin de son développement le 22 septembe dernier (voir notre article ici) et nous avoir dévoilé son histoire en vidéo (voir notre article ici), Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope revient vers nous à quelques jours de sa sortie le 22 octobre prochain avec une superbe bande-annonce cinématique.

Dans celle-ci Mario, Luigi, Peach, Bowser ainsi que leurs clones Lapins Crétins et Lapin Crétin Harmonie font face à la nouvelle menace du jeu, une entité malveillante encore très mystérieuse pour venir en aide aux Sparks. De quoi encore une fois faire monter la hype pour l'un des hits de cette fin d'année sur Nintendo Switch.

Faites équipe avec Mario, Luigi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Sparks. Partez à la découverte de planètes à travers la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets et prendre part à des quêtes passionnantes !