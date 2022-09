Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope annonce avoir terminé son développement

Attendu sur Nintendo Switch à partir du 20 octobre prochain Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope vient de terminer son développement. Ce sont en effet ses développeurs qui l'ont annoncé sur le Twitter officiel du jeu via ce message :

Nous sommes très heureux de vous annoncer que Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est passé Gold !

Dans le jargon vidéoludique, un jeu passe Gold lorsque celui-ci est prêt à être pressé sur CD/DVD (ou sur cartouches en l'occurrence) et que ses développeurs s'acharnent désormais à corriger les petits bugs via le Patch Day One. L'équipe précise de plus l'arrivée imminente des previews du jeu, dans les heures à venir . Gardez donc un œil sur le site dans les heures à venir .