Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope - Le second DLC "The Last Spark Hunter" nous tease

Après la sortie tout premier DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, La Tour Mauuudite le 2 mars dernier , nous étions depuis sans nouvelle du second DLC du Season Pass. Ce second DLC, sur trois de prévus dans ce pass, vient de se trouver un nom tout en obtenant un premier teaser de son contenu.

The Last Spark Hunter, que l'on imagine aisément traduit en Le Dernier Chasseur de Spark sortira à une date inconnue mais vient de se doter de ses premières images, qui, l'on imagine bien, devraient être assorties d'une véritables bande-annonce dans les heures à venir avec en prime une date de sortie voir une disponibilité immédiate. Il est très probable que ce DLC sorte avant la conférence "E3" d'Ubisoft le 12 juin prochain .

The Last Spark Hunter devrait nous emmener sur une nouvelle planète pour y affronter de nouveaux périls. Le troisième et dernier DLC nous emmènera dans une toute nouvelle aventure aux côtés de Rayman.