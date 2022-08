Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope : premières infos sur le season pass et l'édition GOLD - Précommandes ouvertes

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est LE jeu Mario de l'année sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'une suite XXL de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, le cross-over le plus étonnant de ces dernières années sur consoles. Le jeu est attendu en octobre prochain mais déjà Ubisoft a dévoilé un "season pass" qui lui assurera du contenu supplémentaire en 2023 mais aussi en 2024 ! En effet, ce "season pass" sera partagé en trois DLC. Les deux premiers DLC sortiront l'année prochaine et le troisième durant l'année 2024 ! A part ça, pas vraiment de détails sur le contenu de ces DLC si ce n'est qu'un nouveau personnage jouable sera ajouté ainsi que de "nouveaux combats et défis au jeu". Pour le moment, ce season pass est disponible dans l'édition GOLD du jeu comprenant le jeu, le season pass et le "Galaxy Prestige Bundle" pour habiller vos armes à la mode "Galaxy"... Sur l'eShop, cette édition est à 89€99 soit 30€ de plus que le prix du jeu de base. L'édition est sinon disponible en précommande sur différents sites marchands dont Amazon pour un peu moins cher (voir notre lien Partenaire Amazon) avec en prime un bonus. Retrouvez différentes images et infos ci-dessous.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est attendu le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'actualité du jeu à travers nos news et nos différents articles.

L'Édition Gold de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope inclut : Le jeu complet

Le Season Pass, qui contient les futurs packs DLC, tous comprenant des histoires supplémentaires, riches de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, et de nouveaux combats dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope.

L'Édition Gold comprend aussi le Pack Prestige Galactique, offrant trois apparences d'arme exclusives et extrêmement stylées pour votre équipe, à débloquer sans plus attendre. Sauver la galaxie, oui, mais la sauver avec style ! Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope Faites équipe avec Mario, Luigi, Princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Spark. Explorez des planètes à travers la galaxie tout en découvrant des secrets mystérieux et des quêtes passionnantes! •Créez l'équipe de vos rêves avec trois héros parmi une liste éclectique de neuf.

•Affrontez de nouveaux boss, ainsi que des ennemis familiers dans toute la galaxie.

•Sauvez les adorables Sparks à travers la galaxie, qui vous procurent des pouvoirs distincts pouvant vous aider au combat.

•Déclenchez les compétences de vos héros, mais faites preuve de stratégie lorsque vous courez vers vos ennemis, sautez sur vos alliés ou vous mettez à couvert.

