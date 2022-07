Bwaaah ! Les Lapins vont parler pour la première fois dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est l'une des grosses exclusivités de la Nintendo Switch pour la fin d'année 2022 . A la rédaction, on est déjà fan et la présentation du jeu lors du showcase spécial diffusé il y a plusieurs jours n'a fait qu'accentuer notre impatience d'y jouer. Dans la foulée, nous avons eu la chance de rencontrer Xavier Manzanarès d'Ubisoft qui est lead producer sur le jeu. L'entrevue sera publiée prochainement mais à cette occasion, on a appris pas mal de choses sur le développement de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope ses personnages, son histoire ou encore son gameplay. Ainsi, si le jeu va introduire de nouveaux personnages comme l'inénarrable Lapin Harmonie qui va jouer les trouble-fêtes ou encore l'énigmatique Edge, qui semble bien moins "crétine" que les autres Lapins, il va surtout apporter une nouveauté de taille : les Lapins vont prendre la parole ! Connus jusqu'alors pour leur célèbre Bwaaah, les Lapins Crétins vont en effet désormais s'exprimer dans notre langue et donc parler avec du texte mais aussi avec leur propre voix. Chaque Lapin sera donc doublé par un acteur ou une actrice, ce qui permettra de mieux apprécier et cerner leur personnalité. Alors, on ne sait pas par quel miracle nos Lapins vont tout d'un coup avoir le don de la parole, et surtout ce que cela va donner mais on a évidemment hâte de le découvrir en jeu ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LA grosse différence pour les Lapins, c'est que pour la première fois, les "héros Lapins" vont parler- en texte mais aussi en voix ! On avait envie de les entendre, d'entendre leur personnalité... Il y a donc un acteur derrière chaque Lapin... C'est la première fois que cela arrive et c'est un autre exemple qui montre qu'on a essayé de pousser encore plus loin certains éléments du premier jeu

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira le 20 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

