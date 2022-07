Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope présente ses 9 personnages jouables en détails et en artworks

Dans le sillage de la diffusion du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase publié le 28 juin 2022 (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) Ubisoft nous a gratifié d'un showcase spécial Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope nous permettant de découvrir plus en profondeur ce nouvel opus du plus improbable cross-over de l'histoire des jeux vidéo. Parmi les infos dévoilées, Ubisoft a officialisé la liste des neuf personnages jouables du jeu que nous vous proposons de découvrir en détail et en artwork. Ne manquez pas nos autres news sur Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sur Nintendo-Master !

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira le 20 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

Liste des 9 héros de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Formez une équipe avec vos héros favoris, issus de l'univers de Mario et des Lapins Crétins, pour rétablir l'ordre dans l'univers et sauver les Sparks. Embarquez pour un voyage épique ponctué de planètes mystérieuses, étranges et incroyables, regorgeant d'habitants fascinants et de quêtes passionnantes !

MARIO : HÉROS JOYEUX, JOUEUR, SERVIABLE ET COURAGEUX Affrontant le mal, du Royaume Champignon jusqu'aux confins de la galaxie, ce héros moustachu légendaire est toujours prêt pour de nouvelles aventures !

LAPIN PEACH : HÉROÏNE CHARISMATIQUE ET RUSÉE, DIVA ABSOLUE, DÉESSE DES RÉSEAUX SOCIAUX Toujours à la recherche du selfie parfait (et d'un moyen d'attirer l'attention de Mario), cette "star" des réseaux sociaux peut aussi être une combattante redoutable, et une grande guérisseuse lorsqu'il faut défendre ses coéquipiers.

BOWSER : UN HÉROS PERTURBATEUR, PUISSANT, CUPIDE, ET EN COLÈRE Bowser rejoint l'équipe, et il n'est pas content ! Cursa a volé tous ses soldats et il ne compte pas laisser cet affront impuni, même si pour cela Bowser doit s'associer à Mario, aux Lapins Crétins, et à tous leurs amis.

LAPIN HARMONIE : HÉROÏNE HAUTEMENT INSTRUITE, CULTIVÉE, CALME, ET SOMNOLENTE Lorsqu'on est persuadé d'avoir des ancêtres issus de la noblesse, il est naturel d'avoir une attitude aussi maniérée. Lapin Harmonie est intelligente et prête à combattre aux côtés de son équipe pour annihiler toute menace !

LAPIN LUIGI : UN HÉROS COURAGEUX, PUÉRIL, CURIEUX, ET NAÏF Être adorable ne veut pas dire qu'on est sans défense, et Lapin Luigi en est la preuve vivante. Bien que naïf, ce Héros est incroyablement courageux et toujours prompt à donner son maximum pour combattre au nom de ses amis.

PEACH : UNE HÉROÏNE MINUTIEUSE, AVENTUREUSE, ET GRACIEUSE Peach n'est pas seulement une princesse, elle est bien plus que ça. Sa nature douce cache un côté à la fois déterminé et intrépide, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les innocents. Jamais elle ne décevra ses amis !

LAPIN MARIO : UN HÉROS SANS PEUR, INTRÉPIDE, MÉLOMANE, ET IMPULSIF Lapin Mario est un combattant au cœur débordant de courage, qui refuse de battre en retraite même face aux plus terribles ennemis. Dans cette toute nouvelle quête, il a une chance supplémentaire de faire étalage de son plus bel avantage : son incroyable moustache.

LUIGI : UN HÉROS BIENVEILLANT, INQUIET, LOYAL ET DISCRET Luigi peut parfois paraître nerveux, mais il ne laisse jamais cette nervosité devenir un désavantage. En effet, ce frère de Mario et co-Héros du Royaume Champignon sait se surpasser lorsqu'il s'agit de sauver celles et ceux qu'il aime.

EDGE : UNE HÉROÏNE FORTE, INDÉPENDANTE, CONFIANTE, ET FIÈRE Edge est cool et indépendante. Sa seule motivation est de sauver les Sparks et la galaxie. Son sens aigu de la justice ne la laissera jamais abandonner, et ce avant que sa mission ne soit accomplie !

