Un Nintendo Direct : Partner Showcase dédié aux jeux tiers de la Nintendo Switch en approche ? - Toutes les dernières rumeurs

Au fur et à mesure que la date fatidique ( le 29 juin ) se rapproche, les rumeurs se multiplient... Alors à dire vrai, celle-ci va dans le sens de ce qu'on entend ces derniers temps mais aussi de la "logique" de la communication de Nintendo en 2020 (qu'on vous a rappelé déjà ICI), une année déjà sans E3. Afin de présenter les jeux tiers de la Switch, Nintendo pourrait dégainer mercredi prochain un Nintendo Direct : Partner Showcase (peut-être avec une autre appellation.) Il s'agirait pour Nintendo de présenter les jeux des autres studios prévus dans les mois à venir notamment Bayonetta 3 et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope mais aussi les portages de Persona 4 ou de Persona 5 Royal (qui tourne depuis quelque temps-voir ici et là) et d'un "gros jeu" sorti sur d'autres plateformes en 2018 (probablement (Red Dead Redemption 2.) Cette rumeur qui court dans les rédactions, dont la nôtre mais aussi dans celle du magazine de jeux espagnol Manual parait plausible. Reste à savoir s'il s'agira d'un Direct Mini, ou d'un Direct normal. Jusqu'à présent les Partner Showcase ont toujours été des Nintendo Direct Mini de moins de 10 minutes (en 2020, il y en avait eu trois en trois mois), et sont généralement annoncés pour une publication le jour mêm e à 16h (heure de Paris.) cette fois-ci, nos sources évoquent plutôt une diffusion à 18h et une durée de 20 minutes ... Quoiqu'il en soit, le 29 juin, les fans de Nintendo seront au taquet...

Si à la rédaction, on ne peut pas vous en dire plus, on vous a questionné sur le sujet via un sondage qui, à l'heure ou ces mots sont écrits montre que près de la moitié des participants sont persuadés qu'il n'y aura rien, un tiers penchent pour un Direct classique et seulement 10% tablent sur un Direct spécial tiers.

Alors Nintendo Direct ? Direct dédié à un jeu ou aux jeux tiers à venir sur Switch ? Ou rien du tout ? Rendez-vous mardi ou au plus tard mercredi pour être définitivement fixé.

*NB : cette news sera mise à jour pour inclure les dernières rumeurs

Source : Videogameschronicle