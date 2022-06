Nintendo annonce un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase - Toutes les infos

On l'attendait mercredi à 18h , ce sera demain, le 28 juin à 15h . Par contre, il s'agira bien d'un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase. Pendant 25 minutes, on aura droit aux nouveautés à venir sur Switch dans les mois à venir. On devrait retrouver selon toute vraisemblance Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope (à moins d'une annonce plus tard sur les réseaux...) et, on l'espère Bayonetta 3. Des rumeurs laissent penser que Persona (4 et/ou 5) sera de la partie...

Rendez-vous ici même demain à 15h (heure de Paris) pour découvrir tout ceci ensemble.

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 28/06 à 15:00 pour un nouveau #NintendoDirectMini: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les prochains jeux tiers à venir sur Nintendo Switch !