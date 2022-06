Sondage : croyez-vous à la diffusion mercredi d'un nouveau Nintendo Direct ?

Chaque année , les fans de jeux vidéo et plus particulièrement de Nintendo attendent la diffusion d 'un Nintendo Direct permettant d'avoir une vision plus claire des jeux arrivant dans les six prochains mois . Il est vrai que pour le moment, le calendrier de sorties des jeux Nintendo à venir est encore flou.

NINTENDO DIRECT OU PAS NINTENDO DIRECT ? TELLE EST TOUJOURS LA QUESTION !

On sait que Xenoblade Chronicles 3 arrive le 29 juillet (voir ici), que Splatoon 3 sort le 9 septembre (voir ici) et que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront là le 18 novembre (voir ici) Mais quelles sont les exclusivités prévues pour août, octobre et décembre 2022 ? Et où sont passés Bayonetta 3 et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope ? Sont-ils toujours prévus cette année ? Sans parler du jeu Zelda de 2022 - généralement chaque année, il y a un titre Zelda (pourquoi Nintendo se priverait d'exploiter une licence exclusive aussi importante ?

Avec tout ça, sans parler des jeux tiers et même des jeux "surprises", Nintendo a fatalement de quoi remplir un Nintendo Direct. D'ailleurs, si l'E3, le grand salon des jeux vidéo s'était tenu cette année début juin- comme c'est le cas généralement, Nintendo nous aurait déjà gratifié d'un Nintendo Direct. Seulement, il n'y a pas eu d'E3 en 2022 et Nintendo n'a donc pas eu besoin de présenter une vitrine de ses titres à venir aux joueurs mais aussi aux professionnels. Cependant, si Nintendo n'a pas été tenu de calquer sa communication sur les dates de l'E3, la société peut malgré tout, très bien publié un Nintendo Direct de milieu d'année. Seulement, le mois de juin touche désormais à sa fin et il n'y a donc plus qu'une alternative : soit Nintendo a préparé un Direct pour mercredi 29 juin (à 16h ou à 18h, selon le format) soit il faudra patienter encore, peut-être même jusqu'à la rentrée, et se contenter de micro-évènements durant l'été.

Dans notre news précédente (à lire ICI), nous vous avons rappelé comment Nintendo avait géré sa communication en 2020 , une année, déjà sans E3 et ponctuée de micro-évènements divers. Tout l'été, il y avait eu notamment :

Finalement, l'été 2020 avait été assez riche même si les joueurs n'avaient pas cessé d'attendre avec pas moins de trois Direct Mini : Partner Showcase ! Sachant qu'avec Nintendo, très souvent l'histoire se répète, on peut se demander si 2022 sera traitée comme 2020 avec des tas d'évènements différents plutôt qu'avec un évènement groupé. Alors certes, il y a différents indices, des bruits de couloirs, des rumeurs, des incantations... On peut les balayer d'un revers de main, et se dire qu'on verra bien... Mais en même temps, il ne faut pas oublier que cela fait partie intégrante de la vie d'un fan de jeux Nintendo. S'enthousiasmer pour un rien, espérer de grosses annonces ou encore être impatient de découvrir de nouveaux titres... Si on commence à être blasé, c'est mauvais signe.

Alors, la question est simple : pensez-vous qu'il y aura un Nintendo Direct le 29 juin prochain ? Vous pouvez répondre grâce à notre sondage disponible en bas de la page d'accueil sachant que sur mobile, vous devrez passer en affichage classique ou simplement en répondant dans les commentaires de cette news ou sur nos réseaux. N'hésitez pas à prendre part au débat dans les commentaires et à nous dire si votre body est ready- ou pas, pour mercredi.

