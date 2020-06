Pokémon Présents : suivez en direct dès 15 heures l’événement Pokémon

On vous l'annonçait hier. Alors que le premier DLC du pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier arrive aujourd'hui, The Pokémon Company surprend avec un mystérieux Pokémon Presents, un live de 11 minutes qui devrait forcément revenir sur la sortie du DLC (et sa partie 2) qui devrait être disponible en même temps mais aussi sûrement faire d'autres annonces... Un nouveau jeu mobile ? Un nouveau jeu eShop à découvrir dans la foulée ? D'anciens titres Pokémon façon Console Virtuelle, toujours sur Nintendo Switch ? Tout est possible ! Même une nouvelle gamme de peluche Pikachu qui fait Pika-Pika ! Evidemment on peut aussi rêver, carrément, à des informations sur le prochain titre Pokémon... En parcourant les forums, on voit que certains évoquent même le fameux Pokémon Sleep dont on entend plus parler depuis pas mal de temps déjà... Quant on vous dit qu'à ce stade : tout est possible !

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous ici même à 15 heures (heure de Paris) La vidéo en français sera mise ici dès disponibilité.