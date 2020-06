De nouvelles infos concernant les DLC de Pokémon Epée et Bouclier seront annoncées demain

Cela va faire très exactement 2 semaines que de nouvelles informations sur les DLC de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ont été dévoilées.

Cependant, Nintendo et Game Freak n'en ont pas finis, puisque le compte Twitter japonais de Pokémon annonce que de nouvelles informations sur la licence Pokémon seront révélées demain à 15H .

Intitulée "Pokémon Presents", cette émission portera principalement sur les DLC de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. On peut s'attendre à quelques dernières informations sur le 1er DLC avant de basculer sur le second.

Mais qui sait, on est peut-être pas à l'abri d'une annonce surprise concernant le prochain jeu de la licence.... Remake de Pokémon Diamant et Pokémon Perle ? Version complémentaire de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ?

Pour obtenir réponse à ces questions, il faudra attendre demain 15H...

Pour rappel, le premier DLC de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sort demain, mercredi 17 juin .

We have Pokémon news.

You want Pokémon news.



????



Sounds to us like you should tune in tomorrow at 6 a.m. PDT for #PokemonPresents! What do you think, Trainers? https://t.co/IHH4pyavUh pic.twitter.com/zEY0zzS04Q