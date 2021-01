Nouvel An Pokémon Epée et Bouclier - Obtenez le Pikachu de KIBO pendant une durée limitée

Alors que beaucoup de joueurs espéraient voir avec le stream 2021 The Space Sunrise Stream l'officialisation des remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, les réjouissances ont finalement tourné court. Pour rappel, cet évènement était diffusé depuis le module japonais Kibō de la Station Spatiale Internationale (ISS). Si le stream s'est finalement achevé sans annonce majeure, un cadeau a tout de même été préparé pour les possesseurs de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier : Le Pikachu de KIBO.

Disponible via le Cadeau Mystère jusqu'au 15 janvier 2021 , le 9ème Pikachu évènementiel de la dernière génération de jeux Pokémon ne possède pas de statistiques particulières. Le Pikachu tient un Morceau Comète dans la main, et possède "l'attaque" Célébration, qui n'est rien de plus qu'une attaque trempette mieux mise en valeur. Un cadeau au goût doux amer pour ceux qui attendaient beaucoup plus de ce stream, peut-être les mêmes qui sont en pleine spéculation sur le message de vœux de fin d'année de Junichi Masuda qui sait ?

Pour rappel, voici comment obtenir le Pikachu :