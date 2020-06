Pokémon Epée et Bouclier : premier coup d’œil sur la capacité signature Selve Salvatrice du Pokémon fabuleux Zarude

Zarude, le nouveau Pokémon fabuleux se dévoile en vidéo avec Selve Salvatrice, sa capacité signature qu'il est le seul Pokémon de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier à pouvoir apprendre. Pour rappel, cette capacité curatrice qui fait partie des 21 nouvelles capacités du/des jeu(x) ( voir ici) permet à Zarude de puiser et de concentrer l’énergie des arbres autour de lui (en utilisant ses lianes) afin de la restituer pour se soigner et soigner ses alliés qui peuvent récupérer leurs points de vie et leurs altérations de statut. A noter qu'au Japon, les joueurs pourront obtenir Zarude en préachetant un billet pour le 23ème film Pokémon nommé Pokémon Coco qui sort le 10 juillet prochain sur l'Archipel et dont vous pouvez retrouvez une bande annonce ci-dessous.). Plus d'infos sur le site Pokémon.fr

