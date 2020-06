Obtenez un code pour affronter le Pokémon Pachyradjah Gigamax dans Pokémon Épée et Bouclier

Mercredi, Pokémon Epée / Bouclier va recevoir son premier DLC : L'île solitaire de l'Armure (ICI) qui est en réalité la première partie de son Pass d'extension. Pour fêter cet événement, The Pokémon Company s'est associé à la chaîne de magasins Cultura afin d'offrir la chance à n'importe quel joueur de se mesurer dans le jeu à un très puissant Pokémon... Pour cela il suffit de vous rendre dans n'importe quel magasin Cultura participant à l'opération (voir la liste ICI) entre le 5 juin et le 5 juillet pour obtenir le code d'un Cristal Géant spécial qui vous permettra de vous retrouver face à un Pachyradjah Gigamax lors d'un raid Dynamax dans les Terres Sauvages. A noter qu'il n'y a aucune obligation d 'achat liée à l'obtention du code et que vous pouvez donc tout simplement entrer dans un magasin Cultura pour demander un recevoir un code. Pour plus de détails, retrouvez la marche à suivre ci-dessous ou sur le site officiel des Pokémon.

Pour plus d'info, vous pouvez retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que notre test complet du jeu ICI (et un avis alternatif LA.) Quant au Pass d'extension, c'est par là que ça se passe. A ce propos, le pass d'extension est disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch pour la somme de 29.99€. Il contient le DLC1 : L'île solitaire de l'Armure (ICI) qui sera disponible le 17 juin et le DLC 2 Les terres enneigées de la Couronne (LA) prévu cet automne.

Affrontez Pachyradjah Gigamax dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier

Mesurez-vous à ce puissant Pokémon grâce à un code, disponible dans les magasins Cultura participants, qui vous permettra d’obtenir un Cristal Géant.

L'île solitaire de l'Armure, la première partie du Pass d'extension pour Pokémon Épée et du Pass d'extension pour Pokémon Bouclier, sera bientôt disponible. En attendant ce nouveau chapitre de leurs aventures, les joueurs de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier pourront recevoir un Cristal Géant spécial qui leur permettra de croiser un Pachyradjah Gigamax au cours d'un raid Dynamax dans les Terres Sauvages. Rendez-vous simplement dans les magasins Cultura participants entre le 5 juin et le 5 juillet afin de recevoir un code pour ce Cristal Géant.

Pour recevoir votre Cristal Géant, munissez-vous de votre code et suivez les étapes suivantes :

Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier ;

Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal ;

Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère » ;

Sélectionnez « Via un code ou un mot de passe » pour sauvegarder votre partie et vous connecter à Internet ;

Saisissez votre code ;

Le cadeau est transféré dans votre jeu (les objets apparaissent dans votre Sac) ;

N'oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Suivez ces étapes pour défier Pachyradjah Gigamax lors d'un raid Dynamax :

Rendez-vous à l'antre géant de la Tour en ruines, dans les Terres Sauvages* ;

Une fois devant l'antre géant de la tour, sélectionnez le Cristal Géant dans votre Sac pour l'utiliser. Un puissant faisceau de lumière jaillira alors de l'antre géant ;

Maintenant que l'antre est actif, inspectez-le en appuyant sur A, puis sélectionnez le Pachyradjah Gigamax. Vous pouvez décider d'inviter d'autres joueurs à vous rejoindre ou l'affronter seul avec d'autres personnages non jouables du jeu ;

Tous les joueurs participant au raid auront une chance de capturer Pachyradjah Gigamax s'ils remportent le combat.

Vous pourrez participer à ce raid Dynamax autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous gagniez ou qu'il soit minuit le jour où le Cristal Géant a été utilisé. Chaque code permettant d'obtenir un Cristal Géant ne peut être utilisé qu'une seule fois par jeu. Vous ne pouvez recevoir cette récompense qu'une seule fois.

L'offre est sans frais et n'est disponible que dans la limite des stocks, alors ne perdez pas de temps ! Rendez-vous dans les magasins Cultura participants pour obtenir votre code et récupérer ce Cristal Géant ! Préparez-vous ensuite à explorer L'île solitaire de l'Armure à partir du 17 juin !