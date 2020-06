Pokémon Epée et Bouclier - Les nouvelles fonctionnalités des terres enneigées de la Couronne

Ce mardi 2 juin a été riche en informations sur Pokémon Epée et Pokémon Bouclier car depuis l'annonce de la Pokémon Company sur les deux prochaines extensions jeu, nous avons pu en apprendre un peu plus sur la région de Galar. D'après le site officiel du jeu, deux nouvelles fonctionnalités majeures feront leur apparition dans le DLC n°2 de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier : les terres enneigées de la Couronne :

Mode Expédition : Un tout nouveau mode expédition fera alors son apparition dans les raids Dynamax. Dans ce mode, faites équipe avec trois personnes supplémentaires et partez ensemble explorer les raids Dynamax. Durant votre périple, vous pourrez alors croiser des Pokémon Dynamax, à capturer uniquement après une victoire. A contrario, si vous perdez durant un combat Dynamax vous et votre équipe serez alors éjectés du raid en cours. Les images ci-dessous nous permettent de comprendre un peu mieux comment ce mode fonctionnera.

Le Tournoi des Stars de Galar : cette nouvelle fonctionnalité fera elle aussi son apparition dans cette même extension. Celle-ci sera disponible qu'à partir d'un certain point de l'aventure à Couronneige. A partir de là, vous pourrez participer au Tournoi des Stars qui se tiendra à Windscor rassemblant alors les plus grands dresseurs précédemment rencontrés durant votre aventure à Galar. Affrontez-les et faites équipe avec eux et ressortez victorieux.

Si cela vous intéresse nous vous avons réservé une petite news regroupant les fonctionnalités majeures du DLC n°1 de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ici. Pour rappel, le DLC n°2 : les terres enneigées de la Couronne est prévu pour la fin d'année 2020 .

Source : Pokemon