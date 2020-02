Salarsen Gigamax désormais disponible dans les Raids Dynamax

On vous l'annonçait il y a peu (voir ici) et depuis cette nuit vous pouvez espérer attraper un Salarsen Gigamax au cour d'un raid Dynamax dans les Terres Sauvages de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Pour cela vous devez simplement télécharger le dernier Bulletin des Terres Sauvages soit en connectant votre console Nintendo Switch à Internet soit en en sélectionnant « Cadeau Mystère » via le menu principal du jeu.Après ça, ce sera vous et votre chance sachant que vous avez jusqu'au 8 mars à 23h59 pour le trouver, l'affronter et... le capturer.

DÉFIEZ LE SALARSEN GIGAMAX LORS DE RAIDS DYNAMAX !

Le Salarsen Gigamax apparaîtra dans les raids Dynamax à partir du vendredi 7 février à 00 h 00 UTC, et ce jusqu'au dimanche 8 mars à 23 h 59 UTC. Inspectez les antres de Pokémon des Terres Sauvages pour affronter Salarsen ! Vous pourrez croiser Salarsen (Forme Aigüe) dans Pokémon Épée et Salarsen (Forme Grave) dans Pokémon Bouclier. Si vous souhaitez vous mesurer à la Forme indisponible dans votre jeu, essayez de rejoindre le raid Dynamax d'un joueur de la version opposée. Pour pouvoir affronter Salarsen Gigamax au cours d'un raid Dynamax, vous devrez d'abord télécharger le dernier Bulletin des Terres Sauvages en connectant votre console Nintendo Switch à Internet. Vous pourrez également télécharger manuellement les données les plus récentes à tout moment via le menu principal en sélectionnant « Cadeau Mystère », puis « Recevoir le Bulletin des Terres Sauvages ».

Source : Pokemon