Pokémon Epée et Bouclier - La forme Gigamax de Salarsen débarque ce week-end

Annoncé par Nintendo comme étant le Pokémon le plus puissant à ce jour, la forme Gigamax de Salarsen s'apprête à débarquer dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. L'évolution de Toxizap ayant déjà un côté très rock avec ses deux formes de base (Grave et Aigüe), sa forme Gigamax risque d'en électriser plus d'un quand elle sera accessible dans les Terres Sauvages entre le 7 février et le 9 mars 2020 .

Pour Capturer un Salarsen ayant la capacité de Gigamaxer c'est très simple (ou du moins sur le papier) : il vous suffira d'actualiser votre jeu à partir du 7 février en récupérant le dernier Bulletin des Terres Sauvages via l'option Cadeau Mystère. Ensuite, il faudra croiser les doigts pour qu'un de vos antres, ou celui de vos amis contienne un Salarsen Gigamax. La tâche la plus ardue sera de le combattre, et surtout d'arriver à le capturer (peut-être l'occasion de dégainer la Master-Ball ?)