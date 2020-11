Pokémon Cafe : découvrez la tasse Théffroi et la théière Polthégeist disponibles en vente au Japon

Avis aux fans de la série Pokémon et aux amateurs de thé, cette news est faite pour vous. Pokémon de la huitième génération, Théffroi et son évolution Polthégeist font partie des Pokémon les plus populaires de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Avez-vous toujours rêvé de boire votre thé dans une tasse Théffroi à l'aide d'une théière Polthégeist ? C'est maintenant possible !

Disponible dans n'importe quels Pokémon Cafe au Japon à partir du 5 décembre 2020 , il vous faudra débourser 1980 yen (soit environ 16€) pour la tasse et 3960 yen (soit environ 32€) pour la théière pour profiter de cet ensemble. Malheureusement, il faudra mettre son mal en patience pour pouvoir peut-être avoir la chance de s'en procurer un sur place quand les frontières nippones seront de nouveau ouvertes. Retrouvez les images de ce set ci-dessous ou sur le site officiel ici.