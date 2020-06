Pourquoi les bâtonnets en bois des esquimaux Pokémon Gari Gari Kun à l’ananas se revendent -ils sur le net à prix d'or ?

Etes-vous prêt à débourser plus de 160 euros pour acheter un bâtonnet en bois d'une glace à l'eau Pokémon à l'ananas (déjà mangée, faut-il le préciser) ? Faut vous décider vite car si les offres se multiplient actuellement sur les sites de ventes entre particuliers au Japon, les bâtonnets trouvent rapidement preneur... Mais pourquoi diable une telle frénésie me direz-vous ? Tout simplement parce que sur certains bâtonnets d’esquimaux Pokémon de chez Gari Gari Kun on trouve un symbole gravé donnant droit à une carte spéciale Gari Gari Kun X JCC Pokemon ! Des Trading cards forcément collector que les joueurs s'arrachent déjà à prix d'or, en espérant peut-être voir leur valeur encore augmenter avec le temps...