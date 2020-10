Pokémon Epée et Bouclier : un nouveau Pikachu casquette Unys est disponible

Pour célébrer l'arrivée du deuxième et dernier DLC de l'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, Nintendo est en train d'offrir en ce moment des Pikachu portant différentes casquettes de Sacha. Aujourd'hui, un tout nouveau Pikachu à casquette nous a été délivré par Nintendo via un code (disponible ci-dessous). Il sagit de Pikachu portant une casquette de Sacha d'Unys. Attention cependant à ne pas trop tarder car ces codes seront utilisables jusqu'au 30 novembre 2020 .

Pour rappel, le DLC n°2 de l'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier est attendu le 23 octobre 2020 .

Another behatted Pikachu would like to join your team! There’s a whole world out there, so why not take this new friend with you to explore it?



Use this password to add Unova Cap Pikachu to your #PokemonSwordShield team: P1KABESTW1SH



