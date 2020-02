Pikachu en très grande forme dans le dernier épisode de la nouvelle saison de l'animé Pokémon

Alors que la 22eme saison de la série animée Pokémon est actuellement en cours de diffusion en France, la 23eme est déjà sur les écrans japonais. Pour rappel, cette nouvelle saison se passe notamment à Galar et permet de retrouver les personnages et les nouveaux mécanismes de jeu de Pokémon Epée / Bouclier. Alors évidemment si vous préférer tout découvrir devant votre écran, vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit et vous pouvez encore rebrousser chemin... Pour les autres sachez que les Pokémon Gigamax font leur entrée dans cette saison et que lors de l’épisode de la semaine, Pikachu se transforme...

Retrouvez le passage de l'épisode et quelques images de cette transformation ci-dessous. Plus d'infos sur la 23eme saison des Pokémon dans nos news précédentes.