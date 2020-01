Pokémon Epée & Bouclier : un coup d’œil sur les nouvelles zones Isolarmure et Couronneige

Si vous avez aimé les Terres Sauvages de Pokémon Epée / Bouclier, vous devriez adorer les deux nouvelles zones du pass d'extension dévoilées dans le Pokémon Direct (voir détails ici) : Isolarmure et Couronneige. La première zone, Isolarmure sera au centre de L’île solitaire de l’Armure qui sera disponible en juin tandis que la seconde, Couronneige pourra être découverte dans Les terres enneigées de la Couronne, cet automne. retrouvez une rpésentation de ces deux zones avec des vidéos tirées du Direct Pour plus de détails, rendez-vous sur notre news dédiée.

Dans L’île solitaire de l’Armure, votre aventure vous portera vers une nouvelle zone appelée Isolarmure. Avec ses magnifiques plages balayées par les vagues, ses forêts et ses marais foisonnants, ses grottes et ses majestueuses dunes, l’environnement de l’île est véritablement unique dans la région Galar.,Beaucoup de Pokémon y ont élu domicile et vivent librement au milieu de cette nature luxuriante.,Vous y trouverez également un dojo spécialisé dans des techniques d’entraînement assez particulières ! Vous et vos Pokémon aurez la chance d'aller y suivre un apprentissage auprès de son maître, afin de vous perfectionner.